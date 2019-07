Cantautor ecuatoriano celebra un siglo de vida concentrado en nueva creación

Entornointeligente.com /

El cantautor ecuatoriano Nicolás Fiallos celebró esta semana cien años de vida con la mirada puesta en una nueva composición musical, que se sumará a las alrededor de 400 que han nacido de su inspiración y lo han encaramado en lo alto del pentagrama musical del país.

Nacido el 25 de julio de 1919 en Baños, Fiallos aseguró este domingo que su carrera musical comenzó desde muy temprana edad pues a los 8 años «medio rasgaba la guitarra» y ya entonces daba sus primeros pasos en la composición de forma empírica.

«Hacía mis travesuras en las canciones que cantaba, (iba) aumentando alguna estrofita y así empecé sin darme cuenta lo que hacía. Más tarde ya empecé a componer canciones completas», aseguró con una voz firme que, no obstante, denota el paso de los años.

De entonces a la fecha, cifra en unas 400 las canciones que ha compuesto entre pasillos, pasacalles, sanjuanitos y albazos, entre otros géneros musicales ecuatorianos, que han sido interpretadas por varias de las mejores voces de Ecuador.

Unas composiciones que también han trascendido fronteras y se entonan en Colombia, Perú y Argentina.

«Te quiero, te quiero», es uno de sus pasacalles más conocidos, mientras que su tierra -famosa por sus hermosos paisajes- le inspiró para escribir «Pedacito de cielo», relató antes de lanzarse a cantar espontáneamente la alegre tonada que habla de bellos colores, flores, aves y del amor.

Y precisamente el amor es uno de los ejes de las composiciones de Fiallos, quien se casó a los 21 años con Evelina Guevara, de 15 años, con quien estuvo casado cerca de 63 años, y con quien tuvo dos hijos.

Abuelo de diez, bisabuelo de otros diez y tatarabuelo de uno, Fiallos se lamenta de que nadie en su familia haya seguido sus pasos musicales.

«Ya me estoy terminando yo, cumplí cien años de vida, pero nadie (de la familia) me reemplazará cuando yo deje de existir», se quejó al tiempo de destacar, no obstante, que el jefe de Estado, Lenín Moreno, haya creado el Museo del Pasillo, un «templo» donde perdurará la música.

Para componer, le gusta la soledad, estar «donde no vuele ni una mosca» y trabaja de momento en un nuevo pasillo desde su natal Baños donde vive en la casa de una prima tras la muerte de su esposa y de sus dos hijos, aquejados por problemas de salud.

En un balance de su siglo de vida, asegura que lo más hermoso que le ha pasado fue su «bella mujer» y componer música, mientras que lo más duro, ha sido la muerte de sus familiares más cercanos.

«Me quedé solo, es lo peor que le puede pasar a una persona», asegura el cantautor al comentar que su buen estado de salud lo corroboró el día de su cumpleaños cuando bailó «bastante, bastante y no amanecí enfermo».

Con un bastón como apoyo, Fiallos asegura que pasea contento por la ciudad que lo vio nacer y en la que el pasado jueves decenas de artistas y la Juvenil Sinfónica del Ecuador le rindieron un homenaje en un concierto organizado por la Presidencia del país andino y las autoridades de Baños, en el que él también cantó.

Fiallos considera que la música «es el mejor regalo que Dios ha dado a ciertas personas porque pocos son los artistas profesionales que cantan y pocos son los compositores».

«Nosotros somos los bendecidos de Dios que se nos facilita componer canciones con letra y música», señaló Fiallos quien aseguró que «jamás» se imaginó llegar a cumplir un siglo de vida.

Ello porque «nunca pensaba en el día siguiente. Vivía el instante que estaba pasando, pero nunca pensé que había un mañana», confesó.

El cantautor habla con solvencia de su pasado, menciona fechas exactas y momentos relevantes de su vida personal: «Puedo acordarme (de las cosas) casi de poquito después de haber nacido. Me acuerdo todo, todo, todo», subrayó.

Y como posible «secreto» para haber llegado hasta los cien años menciona «la bendición de Dios» y hace gala de su humor al especular que a lo mejor sigue vivo porque aún debe pagar algunas culpas.

«Dicen que Dios a los malos los tiene aquí en la tierra para que aquí mismo vayan pagando todo lo malo que han hecho. Puede ser eso ¿no?», dice en medio de carcajadas.

Baños de Agua Santa Cantautor ecuatoriano cumpleaños Nicolás Fiallos Un siglo de vida

