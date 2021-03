Los otros problemas que enfrentan los habitantes de Montes de María

Entornointeligente.com / A la Alta montaña de Carmen de Bolívar, Macayepo y Montes de María, muchas veces llega primero la violencia que el Estado. Campesinos advierten que les dan 25 mil pesos por el bulto de ñame que cultivan por un año. Además, los profesores y padres están preocupados por las ayudas alimentarias que no llegan a los niños.

Aroldo Ramos, líder del Carmen de Bolívar, manifestó en Sigue La W que ” en Colombia no hay política agraria para el campesino. Hoy tenemos una gran producción de ñame, pero este producto no tiene comercio, entonces por eso no se genera dinero para el campesino.

"No tenemos padrinos por acá, no tenemos la forma de comercializar nuestro producto. Finalizando el año pasado se llevaron un contenedor de ñame para dos países", indicó

Por otro lado, señaló que ” los campesinos tienen que sobrevivir con sus propios cultivos porque hay un desorden con las políticas del Estado “

