Cantante desfiló en vivo con un jean blanco, se dio vuelta y corrieron a taparla: «Son cosas que pasan»

La cantante peruana Amy Gutiérrez sufrió un contratiempo durante un programa de televisión y sobrellevó el momento de manera natural: «Son cosas que pasan», dijo la artista.

Por: Todo Noticia

Amy Gutiérrez es una cantante peruana con miles de seguidores.

Amy Gutiérrez había sido invitada al programa de televisión En Boca de Todos para hablar de sus proyectos musicales. En un momento de la entrevista, la conductora, Tula Rodríguez, la invita a pararse y modelar su ropa. Con mucha actitud la cantante desfiló y cuando giró se le vio una mancha roja en su pantalón blanco. Tula Rodríguez se acercó a ella y la cubrió, mientras que la cantante tomó la situación con mucha naturalidad: «Uy, son cositas que pasan, lo normal, lo normal».

Luego explicó, sin ruborizarse: «Son accidentes femeninos, esto es natural en el cuerpo de todas. Todas las mujeres hemos pasado por esto».

El momento televisivo generó repercusiones en las redes sociales y fue, precisamente, Amy Gutiérrez, quien salió a hablar del tema, a través de su cuenta de Twitter, y sacarle dramatismo a lo que había sucedido, ante las críticas de muchos usuarios. «Muchos están hablando de lo que me pasó hoy… Sí, me vino la regla y no estaba preparada. Estoy sorprendida con los comentarios. Algunos con vergüenza, otros juzgando, pero muchos más entendiéndome, ¿y saben por qué? Porque es NORMAL, a todas nos pasa», escribió la cantante con el hashtag NormalicemosLaregla.

