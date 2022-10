Cantalapiedra, el nuevo ‘Dios’ de Atenas

Entornointeligente.com /

A tenas tiene un nuevo ‘Dios’ al que venerar y es espaáol, Aitor Cantalapiedra . El exjugador del Twente y de las categorías inferiores del Sevilla, Villarreal y Barcelona, atraviesa un gran momento de forma en el Panathinaikos. Con solo cinco jornadas disputadas, Cantalapiedra ya ha marcado cinco tantos, únicamente dos menos que toda la pasada temporada, y ha repartido dos asistencias y seis pases clave.

Lo que se traduce en un gol de media por partido y la participación directa en el 77% de los goles totales de su equipo en liga. Su mejor porcentaje desde que milita en el equipo del trébol, club en el que se siente importante. «Estoy muy contento por la confianza y respeto que me he ganado. Me llena que mis compaáeros me valoren positivamente», se sinceró Aitor Cantalapiedra a MARCA.

