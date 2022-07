Canta: criaderos de trucha retomaron su producción en zona afectada por derrame de zinc

Entornointeligente.com /

Indicó que luego del análisis de las muestras de truchas recolectadas en los ocho centros de producción acuícola afectados por el zinc, se determinó que solo una de ellas obtuvo valores de metales pesados (cadmio y plomo) fuera de los límites máximos permitidos para su consumo e inocuidad. No obstante, afirmó que este centro permanece bajo monitoreo y vigilancia sanitaria hasta asegurar, mediante pruebas de laboratorio, que sus próximos cultivos acuícolas (truchas) cumplan con los estándares permitidos por la autoridad y normativa sanitaria. Trabajo multisectorial Desde que se produjo el derrame, el pasado 13 de junio, cinco instituciones públicas mantienen activas sus labores de monitoreo en la zona para asegurar que se continúe con la atención y remediación de los daños ambientales ocasionados. Se encuentran operativos en el lugar los equipos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad Nacional del Agua, en su calidad de entidades de fiscalización ambiental competentes. El MTC verifica la aplicación del plan de contingencia para atender y recuperar la zona, así como el cumplimiento de las medidas administrativas aplicadas a la empresa responsable Wari Service SAC. Por su parte, la ANA realizó dos (2) monitoreos de la calidad del agua superficial en el río Chillón. Adicionalmente, se encuentran operativos el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) a través del monitoreo a los peces y el Ministerio de Salud en el control de posibles afecciones a la población del lugar. Sin alteraciones de la salud En el ámbito de la salud, hasta el momento no se ha registrado en los centros de salud personas con problemas vinculados con la exposición aguda al zinc , como son fiebre, dolor muscular, náuseas, fatiga, dolor de pecho, tos y disnea. No obstante, el Ministerio de Salud está realizando campañas de salud periódicas en el lugar. Resultados de agua, suelo y sedimento El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha realizado dos verificaciones en la zona y ha identificado que la calidad de las aguas superficiales en la zona se encuentran dentro de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) definidos para agua. Asimismo, respecto a los resultados de laboratorio de suelo, se encontraron excedencias referenciales a los valores establecidos en el ECA suelo agrícola-2017 en los parámetros de arsénico, cadmio, plomo y zinc en algunos puntos de muestreo; y en sedimentos, se encontraron excedencias referenciales a los valores establecidos en la Guía Canadiense para sedimentos en los parámetros arsénico, cadmio, cobre, plomo, mercurio y zinc. Los resultados fueron comunicados a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental , al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a la Autoridad Nacional del Agua , a fin de que tomen conocimiento de los mismos y efectúen acciones en el marco de sus competencias. Sanciones En el ámbito de las sanciones, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones interpuso dos medidas administrativas contra la empresa Wari Service S.A.C., que trasladaba el zinc. La primera, en la que le ordena realizar monitoreos a la calidad de agua, las especies de fauna existentes y la calidad del suelo. La segunda medida, para que retire el zinc y recupere la afectación del área afectada; y suspenda su tránsito por las rutas indicadas en su plan de contingencia hasta que recupere el lugar. (FIN) NDP/LZD También en Andina: ?? Las regiones de Cusco, Junín, Ayacucho, Lima y Huánuco suman el 70% de casos notificados de hepatitis, alertó el Instituto Nacional de Salud (INS) del @Minsa_Peru . https://t.co/QEGbI41iWF pic.twitter.com/xLmvpIJYju

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 16, 2022 Publicado: 16/7/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com