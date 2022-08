Entornointeligente.com /

'É cansativo, é exaustivo', diz Miriam Leitão sobre recorrente necessidade de defender a democracia A volta ao trabalho no Judiciário foi marcada por discursos fortes em defesa ao sistema eleitoral e ao respeito entre os candidatos à Presidência; confira a análise no Bom Dia Brasil. Por Bom Dia Brasil

02/08/2022 10h03 Atualizado 02/08/2022

‘É cansativo, é exaustivo’, diz Miriam Leitão sobre recorrente necessidade de defender a democracia

Durante a volta aos trabalhos do Poder Judiciário nesta segunda-feira (1º), o presidente do Supremo Tribunal Federal , ministro Luiz Fux , reafirmou a segurança no sistema eleitoral e pediu que todos os candidatos respeitem os adversários. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral , ministro Edson Fachin , também defendeu o sistema eleitoral e criticou as fake News. Fachin disse que o Brasil é maior que a intolerância e a violência.

LEIA MAIS:

Na abertura do semestre no STF, Fux diz que sistema eleitoral é dos mais confiáveis do mundo Colocar em dúvida resultado da eleição é defender 'interesse próprio', diz Fachin Não há 'qualquer registro de fraude' na história da urna eletrônica, dizem servidores da Abin em nota

Miriam Leitão analisou os recados recorrentes do Judiciário às vésperas das eleições. Para Miriam, essa manifestação pela democracia tem sido recorrente porque «ela está sendo ameaçada» . «É cansativo, é exaustivo, o país está fazendo isso desde o começo do governo Bolsonaro» , afirmou a jornalista.

«O governo Bolsonaro tem ameaçado o tempo todo a construção desse pacto político que a gente fez no fim da ditadura militar para ter a democracia, para ter eleições periódicas. Para ter alternância de poder e respeito ao resultado das urnas».

Assista ao comentário completo no vídeo acima.

