Cansados de no tener agua cierran carretera en Colón [Video]

Panamá- Moradores de Villa Alondra y Perlas de Pilón , corregimiento de Puerto Pilón , provincia de Colón, salieron hoy, sábado, a cerrar las calles por falta de agua, a pesar de que las autoridades del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) se c omprometieron a solucionar el problema .

La consigna y decisión de los manifestantes era “nadie pasa para la Costa Arriba ni para Colón”. Se f ormó un tranque vehicular.

Mirna De La Rosa , de 33 años de edad, moradora de la zona, informó que e llos tomaro n la determinación de cerrar la vía como medida de presión.

Indicó que ellos están cansados de no tener agua en sus casas hasta por espacio de una semana.

Al punto de conflicto se acercó el director regional del Idaan de Colón, Prospero Brown, para escuchar la queja de los residentes de las comunidades.

El funcionario a pesar de todo logró que se reabriera la vía para solucionar el problema de suministro.

Brown cuestionó al departamento de Electromecánica de no propiciar desde Panamá las respuestas oportunas a las comunidades colonenses que reclaman tener agua las 24 horas al día.

#ProvinciasCri Moradores de Villa Alondra, Perlas de Pilón, se sienten engañados porque no les suministran agua y se les había informado que iban a solucionar. Nadie pasa para la Costa Arriba ni para Colón. Tranque horrible. @cortezdelfia pic.twitter.com/AKa4ybcsuC

— Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) June 19, 2021

