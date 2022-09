Canoista campeona del mundo revela que analiza dejar de competir por Chile y hace fuerte acusación: «Mi entrenador me pegó»

Entornointeligente.com /

María José Mailliard es una de las mejores deportistas chilenas de la actualidad . Es campeona mundial de canotaje y carta de medalla para los Juegos Olímpicos de París. Pero pese a los éxitos, aseguró estar viviendo el momento más difícil de su carrera. En entrevista con Agenda Deportes Emol TV se descargó por los problemas que vive y que incluso la hacen dudar de competir por Chile.

Mailliard cuenta que la están haciendo pasar por controles (pruebas a nivel local), que afectan la planificación de sus entrenamientos y que interrumpen su preparación. «Ú ltimamente vengo teniendo un par de problemitas con la Federación porque todo el tiempo me está haciendo controlar. Son controles innecesarios, ya hice el control que me exigieron al principio y mis resultados reafirman el nivel que tengo no a nivel nacional, si no que internacional», expresó.

Ella profundizó y entregó la posible razón que está causando los líos con la Federación. Apuntó al presidente.

«No quiero pensar que esta sea la razón, pero el presidente actual de la Federación (Álvaro Torres) es mi ex pareja y nosotros terminamos en súper malos términos. No entiendo las cosas que me están pasando. Está a la vista de la gente. Hoy soy una de las mejores deportistas de Chile, con proyección a medalla en los próximos Juegos Olímpicos, y la mejor de la historia de mi país. Estoy pasando por una situación que no debería estar pasando, debería tener todo el apoyo de mi Federación», comentó.

En ese sentido, relató un episodio del último panamericano. Tras ganar el control, era la titular para competir, pero ocurrió algo inesperado.

«Se me dice el día anterior a la prueba ‘te vamos a sacar porque el presidente de la Federación dijo que tú no ibas y que se hace lo que él dice ‘. Yo no pude decir nada, siendo que yo gané un control y que soy medallista mundial en esa distancia», comentó.

» La semana pasada me junté con la gente del IND. Yo les dije ‘me está pasando esta situación’. Yo tengo grabaciones, un montón de cosas donde se me dice que el presidente de la Federación me quiere hundir. Yo muestro estas cosas y lamentablemente la gente del IND me dice ‘no podemos hacer nada, porque la Federación es autónoma’ Es una rabia, una impotencia grande», agregó.

Mailliard, que trabaja con Alemana Sport, afirmó que no recibe «ni diez pesos» de la Federación. Ahora está en Colombia y ella se está costeando los gastos. Pero dice que no solo la afecta lo económico. Al problema con los controles se suma un juicio contra el estamento del que no puede entregar mayor información. Según cuenta, en estos momentos no tiene contacto con nadie del directorio y no le responden los correos.

«Es el sacarte de tu concentración. Tuve que recurrir a abogados. E stando en España antes de una competencia tuve una reunión a las tres de la mañana por zoom» , expresó.

La canoista también habló sobre su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. No rindió lo que ella esperaba. Reveló que sintió presión y que no tuvo el apoyo psicológico adecuado.

Mailliard declaró que tuvo varios problemas con el entrenador de la selección en la etapa previa a los Juegos. Después de Tokio, los conflictos habrían continuado. Hizo una potente denuncia. El coach, de acuerdo a su relato, la agredió.

» Yo denuncié una agresión física de parte de mi entrenador. Él me pegó y la Federación hizo vista gorda. No tuve ninguna respuesta de eso. Como deportista me sentía súper desamparada y sin respaldo de nadie. Denuncié y la Federación nunca me respondió los correos. Con copia al presidente del Comité Olímpico, con copia a la ministra Cecilia Pérez, con copia al IND. No hicieron nada», afirmó.

Continuó con su testimonio: «Fue después del Mundial, cuando había quedado campeona mundial. Adjunté fotos. Me pegó en la rodilla en que me apoyo para remar. Un portazo y alcancé a echarme para atrás y me pegó en la rodilla. Incluso antes del Mundial, me vine a entrenar a Colombia con mi pareja porque no soportaba el estrés mental del entrenador, ni las agresiones físicas y psicológicas que él me hacía. Antes de ir a los Juegos, el entrenador no me quiso entrenar».

Si bien M ailliard se siente feliz compitiendo por Chile, analiza tomar una drástica decisión . Evalúa representar a otro país.

«Cuando fui a Nueva Zelanda, me lo ofrecieron, y me devolví porque quería clasificar por mi país. Hoy tengo muchas posibilidades de irme de nuevo. Estoy esperando este juicio. Yo esto lo hago por satisfacción personal. Uno quiere representar su bandera cuando eres deportista y te sacrificas y luchas contra gente que te quiere ver caer. Es una posibilidad que deje de competir por Chile, lo he pensado. Yo hoy tengo nacionalidad francesa. En Chile nadie se sacrifica por los deportistas», manifestó.

