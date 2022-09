Canje: Cavaliers adquirió a Mitchell con Jazz por Tom

Entornointeligente.com /

Cleveland.- Donovan Mitchell se marcha al Este el escolta, que ha visto acción en el Juego de Estrellas, se incorporará a los Cavaliers de Cleveland, que adquirieron así a uno de los mejores encestadores de la NBA en un copioso canje con el Jazz de Utah, dijo el jueves una persona enterada de la operación.

Cleveland obtuvo a Utah al escolta Collin Sexton, al alero Lauri Markkanen y al base novato Ochai Agbaji así como a tres selecciones de primera ronda sin protección, dijo a The Associated Press la fuente, que solicitó el anonimato porque la liga no ha autorizado aún el canje ESPN fue el primer medio en informar sobre la salida de Mitchell para irse a Utah.

Sexton, que jugó sólo 11 partidos la campaña anterior antes de que lo operaran de una rodilla, suscribirá con Utah un contrato de 72 millones de dólares por cuatro campañas dentro de un acuerdo de firma y canje, concesión su agente Rich Paul a la AP.

Durante meses se había mencionado una posible transferencia de Mitchell y parecía que los Knicks de Nueva York serían los favoritos para llevarlo.

Pero cuando fracasaron las conversaciones con Utah, Cleveland levantó la mano y el gerente general Koby Altman sumó a un jugador capaz de llevar a los Cavaliers a la disputa del título.

Cleveland no ha logrado la postemporada desde 2018, cuando LeBron James condujo a los Cavaliers a su cuarta final consecutiva.

Con su capacidad para controlar un partido, Mitchell, de 1,85 metros (seis pies una pulgada), dar al entrenador de los Cavaliers, JB Bickerstaff, un jugador que puede ser opción para dirigir la ofensiva en forma eficaz en las postrimerías de los partidos.

Los Cavaliers también entregaron selecciones de primera ronda sin protección para los drafts de 2025, 2027 y 2029, y canjearon opciones en 2026 y 2028, dijo la persona.

Tres veces seleccionado al Juego de Estrellas en cinco campañas con Utah, Mitchell, de 24 años, es uno de los jugadores defensivos de élite de la liga y su adquisición podría impulsar a los Cavaliers, que tienen un núcleo de jugadores jóvenes, a los primeros planos de la Conferencia Este colmada de astros. Los Cavaliers ganaron 44 partidos la campaña anterior, una mejora de 22 encuentros.

Mitchell, que promedió 25,9 puntos por partido la campaña anterior, hará dupla con el armador estelar Darius Garland. También jugará con el pívot Jarett Allen y el alero Evan Mobley, que tuvo una sólida temporada de novato en la que logró un promedio de 15 puntos, 8,3 rebotes y 1,7 bloqueos.

En 2020, Mitchell firmó un contrato de 163 millones de dólares por cinco campañas el cual vence hasta la temporada 2026.

