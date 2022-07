Candidaturas generan tensión en filas herreristas; algunos rechazan que se impulse a Raffo

Entornointeligente.com /

La interna del Partido Nacional se ha visto agitada en las últimas semanas a raíz de algunos anuncios sobre eventuales precandidaturas en 2024 y si, precisamente, es o no momento de hablar de este tema a falta de un buen trecho para culminar el gobierno.

Algunas de las voces más activas al respecto, y que encendieron gran parte de la polémica entre los blancos, partieron desde el herrerismo (lista 71), en cuyas filas hubo quienes han impulsado el nombre de Laura Raffo como posible figura presidenciable para las próximas elecciones. Esto, a su vez, generó respuestas públicas por parte de varios actores del partido y del gobierno -como por ejemplos los ministros Javier García (Defensa) y José Luis Falero (Transporte), o el propio presidente del directorio blanco, Pablo Iturralde – que rechazaron que se hablara tan pronto de candidaturas y se permitiera así distraerse de lo que entienden como verdaderamente importante a esta altura del período: la gestión.

Pero ahora también surgieron respuestas dentro del mismo sector que hoy se encolumna bajo la figura del ministro del Interior, Luis Alberto Heber .

MIRA TAMBIÉN Prueba de ADN de indagado por denuncia de violación en fiesta del Partido Nacional dio negativa «Yo estoy en la línea de que no es momento (de hablar de candidatos), porque hoy el candidato que tenemos es el gobierno, y tenemos que trabajar para realizar una muy buena gestión, y no estar ahora manejando nombres», señaló a El País la senadora herrerista Gloria Rodríguez , que agregó: «Estamos trabajando para salir de la pandemia, que golpeó muy fuerte, y no es bien visto por los ciudadanos que estemos pensando en 2024 cuando hay gente que está pasando mal».

Las declaraciones de la senadora fueron en claro sentido contrario al de varias que hizo semanas atrás el diputado del mismo sector, Juan Martín Rodríguez, encargado de impulsar particularmente el nombre de Raffo. En una de esas salidas, en diálogo con El País, el representante sostuvo que «por supuesto» que el nombre de la presidenta de la Departamental nacionalista genera «un enorme atractivo» entre más de un dirigente blanco. «Si Laura entiende que es el camino que debe transitar (…) no solamente en lo personal, sino también en lo político, seguramente sea parte en las definiciones» electorales, dijo entonces el diputado. En su opinión es fundamental que el partido ya piense en el «equipo» que se tendrá en 2024, cuando no podrá contar con Lacalle Pou en su menú electoral. «Esto supone un enorme desafío para el partido -continuó Rodríguez-, porque tendremos que encarar una elecciones sin el principal líder, y eso nos obliga a pensar en el equipo y a buscar compañeros que vayan saliendo a la cancha».

Fueron palabras pronunciadas días después de que Raffo señalara que era «consciente» de que su nombre sonaba como posible precandidata dentro de dos años , entrevista en la que incluso ya se definió como «una líder dentro del partido».

Esa opinión y el respaldo del diputado y de dirigentes de la 71, no cayeron para nada en gracia a la senadora Rodríguez, quien se sintió desairada al enterarse por la prensa que en su sector se impulsaba el nombre de otra mujer, según confirmaron a El País varias fuentes nacionalistas. Y, de hecho, eso fue algo que con sutileza dejó en claro en el programa Fácil Desviarse de Del Sol, cuando el 4 de julio pasado debió responder con qué nombre se sentía «más cercana» si las opciones fueran el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado -uno de los referentes del grupo Todos Hacia Adelante y hoy el favorito a quedarse con la interna en 2024-, y Raffo. La senadora no lo dudó: «Delgado», contestó.

Ahora, consultada sobre este asunto, se limitó a decir que «todos son libres de tener autopercepciones», pero que no haría más comentarios.

