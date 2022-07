Candidaturas à 1.ª fase de acesso ao ensino superior começam na próxima segunda-feira

Entornointeligente.com /

A primeira fase de candidaturas do concurso nacional de acesso ao ensino superior público vai começar na próxima segunda-feira, dia 25 de julho.

Em comunicado, o Ministério da Ciência e do Ensino Superior anunciou que o concurso de 2022 vai ter 53.640 vagas por preencher a nível nacional e 721 vagas para concursos locais. No total, há 54.361 vagas destinadas aos candidatos. Em comparação com 2021, verifica-se um aumento de 2.6% no número de vagas inicialmente abertas.

Este crescimento sente-se nas instituições localizadas em regiões com menor pressão demográfica, cujo aumento foi de 3.8% quando comparado com as vagas fixadas inicialmente no ano letivo anterior. Já nas restantes regiões também houve um crescimento de 2.5%.

De notar que os estudos que primam a formação em competências digitais também aumentou 3.6% das vagas em relação ao ano anterior, sendo disponibilizadas 8.903 vagas.

O ministério também adiantou que foram disponibilizados 22 cursos novos apoiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), orientados para reforçar a formação superior inicial e o aumento do número de graduados em áreas STEAM (STEAM- Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) e atingir as metas de graduação fixadas pelo PRR até 2026. Os cursos novos financiados pelo PRR representam 642 vagas, sendo 365 destas disponibilizadas em Lisboa e Porto e 277 no resto do país.

Quanto às áreas, o curso de Medicina volta a crescer, havendo disponíveis 1.534 vagas. «Nos últimos três anos, o número total de vagas em Medicina, consideradas todas as vias de ingresso (concurso nacional de acesso, concurso para ingresso de licenciados e concurso institucional para ingresso na UCP, cresceu 5% (1782 vagas em 2019 e 1873 vagas em 2022)», refere o documento.

O mesmo se verificou nas vagas para as licenciaturas em Educação Básica, que subiu 7%, sendo disponibilizadas mais 56 vagas.

O processo de candidaturas decorre online, através da página da Direção Geral de Ensino Superior . Para formalizar a candidatura, é necessária uma senha de acesso, que terá de ser pedida nos próximos dias. O acesso também poderá ser feito na aplicação do Cartão do Cidadão e com a Chave Móvel Digital.

LINK ORIGINAL: iOnline

