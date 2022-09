Candidatos ao Planalto condenam atentado contra Cristina Kirchner: 'fascista', 'radicalismo cego'

Entornointeligente.com /

02/09/2022 07h37 Atualizado 02/09/2022

O ataque a Cristina Kirchner momento a momento

Candidatos à Presidência da República condenaram nesta sexta-feira (2) o atentado sofrido pela vice-presidente da Argentina , Cristina Kirchner .

Cristina Kirchner estava em Buenos Aires na noite desta quinta (1º) quando um homem brasileiro, identificado como Fernando Sabag Montiel , apontou uma arma para a vice-presidente argentina e apertou o gatilho . O disparo, no entanto, falhou. O brasileiro já foi preso pelas autoridades locais.

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, decretou feriado nacional . Segundo ele, a medida foi tomada para que «em paz e harmonia, o povo argentino possa expressar-se em defesa da vida, da democracia e solidarizar-se» com Cristina Kirchner.

Até o início da manhã desta sexta-feira, os candidatos Lula ( PT ), Ciro Gomes ( PDT ), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke ( União Brasil ), Sofia Manzano ( PCB ), Léo Péricles (UP) e Felipe d'Avila ( Novo ) condenaram o atentado.

O presidente Jair Bolsonaro ( PL ), candidato à reeleição, ainda não havia se pronunciado oficialmente até a última atualização desta reportagem.

A colunista do g1 Andréia Sadi informou que o Ministério das Relações Exteriores ainda busca informações sobre o brasileiro autor da tentativa de assassinato de Cristina Kirchner.

Brasileiro tenta atirar em Cristina Kirchner, mas arma falha e vice-presidente se salva

Repercussão

Saiba como candidatos à Presidência se pronunciaram sobre o episódio ( por ordem alfabética ):

Ciro Gomes (PDT): «O atentado frustrado a Cristina Kirchner por pouco não transforma em chuva de sangue a nuvem de ódio que se espalha pelo nosso continente. Nossa solidariedade a esta mulher guerreira que com certeza não se intimidará. Para nós, fica a lição de onde pode chegar o radicalismo cego, e como polarizações odientas podem armar braços de loucos radicais ou de radicais loucos. Ainda há tempo de salvar o Brasil de uma grande tragédia gerada pelo ódio. Paz!»

Felipe d'Avila (Novo): «O atentado à vice-presidente argentina @CFKArgentina é absolutamente inaceitável. A violência da cena impressionou a todos nós. Não há divergência ideológica que justifique ou normalize qualquer ato de violência.»

Léo Péricles (UP): «Toda solidariedade a Cristina Kirchner, vice-presidenta da Argentina que sofreu uma tentativa de assassinato essa noite. Para deter essa escalada fascista, que não respeita leis e democracia, temos que seguir a reação do povo argentino. Dia 07/09 temos que ocupar as ruas em todo Brasil!»

Lula (PT): «Toda a minha solidariedade à companheira @CFKArgentina, vítima de um fascista criminoso que não sabe respeitar divergências e a diversidade. A Cristina é uma mulher que merece o respeito de qualquer democrata no mundo. Graças a Deus ela escapou ilesa. Que o autor sofra todas as consequências legais. Esta violência e ódio politico que vêm sendo estimulados por alguns é uma ameaça à democracia na nossa região. Os democratas do mundo não tolerarão qualquer violência nas divergências políticas.»

Simone Tebet (MDB): «Violência política no Brasil, violência política na Argentina. É preciso dar um basta a tudo isso. As lideranças devem recriminar essas atitudes. Ainda bem que a arma falhou. Que tristeza! Reafirmo minha posição pela paz na política, pela paz nas eleições.»

Sofia Manzano (PCB): «Minha total solidariedade com Cristina Kirchner, vice-presidenta da Argentina, vítima de tentativa de assassinato.»

Soraya Thronicke (União Brasil): «Quando falo em reforçar a segurança, não é exagero. Não podemos subestimar do que o ódio é capaz. Na campanha de 2018 usei colete a prova de balas e termino esta 5ª lamentando o atentado contra Cristina Kirchner, vice-presidente da Argentina. Que Deus olhe por nós.»

