Candidatos a contralor formaron parte del gobierno de Morales

Entornointeligente.com /

La selección de aspirantes para la Contraloría General del Estado (CGE) ingresó en la fase de «revisión de méritos» y continúan las observaciones de la afinidad de postulantes con el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) e incluso de ser operadores del exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. En pasados días, la Comisión Mixta de Planificación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), luego de revisar las impugnaciones a postulantes a la Contraloría, procedió con la habilitación a la fase de evaluación de méritos, de 21 aspirantes al cargo público: 15 varones y seis mujeres. Según datos, entre éstos se encuentran varios que fueron funcionarios públicos y que prestaron servicios en la administración de Evo Morales. Entre los aspirantes habilitados se encuentran personas que trabajaron de manera independiente, fueron o son funcionarios de la Contraloría, además de personas que trabajaron en el Ejecutivo. Entre éstos, se encuentra la postulante María Teresa Valdez de Candia, persona de confianza del exministro Quintana. Según datos, la postulante Valdez fue directora general de Asuntos Administrativos del Ministerio de la Presidencia en las gestiones 2006-2010 y 2012-2016. Asimismo, fue superintendente de Administración y Finanzas de Ende – Servicios, vicecónsul de Bolivia en Washington DC, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Actualmente es directora nacional de Administración y Finanzas del Servicio General de Identificación (Segip), que es regentada por Patricia Hermosa, exjefa de Gabinete de Morales. El diputado por Comunidad Ciudadana (CC) José Luis Porcel, que participa de la comisión mixta, refirió que los que fueron miembros y personas de confianza del MAS no deberían presentarse. «Por ética, no deberían presentarse, porque en algunos casos se trata de jefes de auditoría interna, y el auditor interno es funcionario de alta confianza del ejecutivo, no debería ser así. Son personas del gobierno anterior, pero por ética no lo hubiera hecho», dijo.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com