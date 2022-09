Candidato regional de Huancavelica plantea un gobierno agrario para reducir desigualdad

Entornointeligente.com /

«Me causa indignación que estamos postergados, todo está concentrado en el poder central. En los ministerios, no nos dejan avanzar, las regiones somos víctimas del centralismo. El proyecto de regionalización se dio para que los gobernantes atiendan y lleguen a los pueblos más alejados, pero seguimos abandonados y olvidados. Los pueblos no son reconocidos ni hay presencia del gobierno», sostuvo Huayllani. El líder político resaltó que de llegar al gobierno regional buscará reivindicar al pueblo huancavelicano. «Necesitamos un gobierno descentralizado, un gobierno para los campesinos, para las mujeres, para los niños, por ello, buscaremos la unidad para sacar adelante a nuestro pueblo con la integración de las 7 provincias de la región», señaló. En ese sentido, Huayllani plantea un gobierno agrario que atenderá las principales necesidades de los sectores productivos de la región, como el agropecuario con innovación tecnológica y asistencia técnica, con la construcción de laboratorios de biotecnología agraria y la implementación de centros de producción de semillas de alta calidad certificada. También lea: [ Elecciones 2022: conoce las propuestas de Elizabeth León del Frente Esperanza [VIDEO] ] Según señaló, la propuesta permitirá la construcción de las bases del desarrollo para la industria, la activación del turismo en la región de manera sostenible. Asimismo, ante la problemática de los recursos hídricos en la región, se construirán, se rehabilitarán y se realizará la ampliación marginal de sistema de agua potable. Se implementarán alternativas no convencionales para la dotación de agua segura y disposición sanitaria de excretas en viviendas dispersas. Para mejorar el sistema de salud en la región, el gobierno del Ayni propone el mejoramiento y equipamiento de los establecimientos de salud de primer nivel, la construcción y ampliación de la red hospitalaria, la construcción del hospital materno infantil, adulto mayor y salud mental. Finalmente, para el sector educación, se construirán y equiparán las instituciones educativas con tecnología TIC, laboratorios de cómputo, laboratorios de ciencias, se implementará el programa piloto de apoyo al emprendimiento estudiantil, que contará con asesoramiento y financiamiento regional. (FIN) NDP/GSR/ Más en Andina: Tesis fiscal sobre licitaciones públicas fraudulentas es errada, afirma abogado ?? https://t.co/fHJQhhS7hU Defensa legal del ministro Geiner Alvarado señaló que se está colaborando con la justicia. pic.twitter.com/CbHTxdrY3a

