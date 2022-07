Cancillería inició proceso de repatriación de colombiano que falleció en Ucrania

Entornointeligente.com /

La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, informó que la Cancillería está trabajando en la repatriación del militar colombiano Camilo Márquez, quien era voluntario en Ucrania y falleció en un ataque esta semana.

De acuerdo con la Canciller, se está trabajando en la repatriación de los restos del colombiano de 32 años que se había unido al grupo militar Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania.

Así lo confirmó el corresponsal del medio ucraniano Kyiv Post, Jason Jay Smart, quien contó que el militar experto en lanzacohetes murió en un enfrentamiento en la región del Donbás.

🇺🇦news says the first Colombian🇨🇴 in the Ukrainian Foreign Legion has been Killed in Action. Russian🇷🇺 news says he was a «mercenary.»

Noticias🇺🇦 dicen que un Colombiano🇨🇴 que había formado parte de la Legión Extranjera Ucraniana🇺🇦 murió durante batalla. Paz en su tumba. pic.twitter.com/YFjNeOItOB

De acuerdo con el diario El Espectador, Camilo Márquez falleció en Izium, una ciudad ubicada cerca del río Donetsk. Es de anotar que en ese sitio las tropas rusas usan artillería pesada para atacar.

Asimismo, la familia del colombiano habría autorizado su cremación para facilitar el retorno al país. En entrevista con Caracol Radio, Álvaro Murcia, hermano de Márquez, contó que deseaba hacer parte del Ejército desde que estaba en el colegio.

«El decidió prestar servicio en la Policía y también intentó presentarse dos veces al Ejército, pero en último filtro se quedaba», relató. Según Murcia, su hermano tuvo una inducción de dos meses para ser parte de la Legión Internacional del Ejército de Ucrania y no contaba con entrenamiento militar previo.

