Cancillería china refuta declaraciones erróneas de embajador de EEUU en China sobre región de Taiwan

下载安装Flash播放器 El Ministerio de Relaciones Exteriores de China refutó el lunes las declaraciones erróneas del embajador de Estados Unidos en China, Nicholas Burns, respecto a la región de Taiwan, e indicó que esas declaraciones confunden lo correcto con lo erróneo, y una vez más muestran la lógica distorsionada y hegemónica de Estados Unidos.

El 19 de agosto, Burns dijo en su entrevista con CNN que China reaccionó exageradamente a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, a Taiwan, y que China se ha convertido ahora en un agente de inestabilidad en el estrecho de Taiwan y que fabricó la crisis en las relaciones Estados Unidos-China. También mencionó que el viceministro de Relaciones Exteriores chino Xie Feng lo convocó después de que el avión que transportaba a Pelosi aterrizó en Taiwan, y describió a la reunión como «muy contenciosa».

En respuesta a una pregunta de los medios sobre las declaraciones de Burns, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino dijo que antes de la provocadora visita de Pelosi a la región de Taiwan de China, la parte china presentó gestiones solemnes ante la parte estadounidense en diversos niveles para decir repetidamente a Estados Unidos la grave naturaleza y el serio daño de la visita y puso en claro que todas las consecuencias derivadas de ello deben ser asumidas por la parte estadounidense. Sería injusto decir que Estados Unidos no había sido advertido acerca de las consecuencias si la visita tuvo lugar, indicó el portavoz.

Justo después de la llegada de Pelosi a Taiwan, el viceministro de Relaciones Exteriores chino Xie Feng convocó urgentemente al embajador Burns para presentar gestiones solemnes y una enérgica protesta a la parte estadounidense en nombre del Gobierno chino. Indicó que Estados Unidos insistió en seguir adelante con su equivocada decisión y debe pagar el precio por ello. También exhortó a la parte estadounidense a reparar inmediatamente el error tomando acciones concretas para deshacer el atroz impacto de la visita de Pelosi.

Sin embargo, en vez de reflexionar sobre su mal proceder y cambiar el curso, la parte estadounidense ha buscado desviar la culpa hacia China. Varios altos funcionarios de Estados Unidos han hecho declaraciones públicas uno tras otro, quienes describen equivocadamente el curso de los eventos. Buscaron desviar la responsabilidad de Estados Unidos sobre la escalada de las tensiones en el estrecho de Taiwan y mostrar a China como la parte culpable, dijo el portavoz.

El portavoz indicó que la noche del 8 de agosto, el viceministro de Relaciones Exteriores Xie Feng convocó de nuevo al embajador Burns para presentar una gestión solemne por las declaraciones imprudentes de Estados Unidos sobre las contramedidas de China por la visita provocadora de Pelosi a Taiwan. Puso en claro que es Estados Unidos, y no China, el que comenzó la crisis; es Estados Unidos, y no China, el que ha cambiado el statu quo entre ambos lados del estrecho de Taiwan; es Estados Unidos, y no China, el que ha socavado la paz y la estabilidad entre ambos lados del estrecho; es Estados Unidos, y no China, el que ha estado mostrando sus músculos en todo el mundo, especialmente en Asia-Pacífico; es Estados Unidos, y no China, el que ha estado blandiendo el gran garrote de las sanciones e intimidación al mundo; es Estados Unidos, y no China, el que ha sacudido los fundamentos políticos de las relaciones entre China y Estados Unidos y no ha mostrado ninguna sinceridad respecto a la comunicación; y es Estados Unidos, y no China, el que ha saboteado la cooperación China-Estados Unidos.

La parte china señaló el hecho evidente de que es Estados Unidos el que primero llevó a cabo las provocaciones, impuso una crisis evitable al pueblo chino y, sin embargo, acusó falsamente a China de iniciar la crisis; es Estados Unidos el que ha aplicado la táctica de la fragmentación para cruzar repetidamente la línea roja y socavar el principio de una sola China y el statu quo entre ambos lados del estrecho de Taiwan y, sin embargo, acusó falsamente a China de cambiar el statu quo; es Estados Unidos el que ha estado llevando a cabo una diplomacia cañonera a las puertas de China y, sin embargo, buscó estigmatizar y demonizar los ejercicios militares legítimos, legales, profesionales y transparentes de China; es Estados Unidos el que ha estado socavando la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwan y, sin embargo, trata de trasladar a China la culpa de lanzar provocaciones y escalar las tensiones; es Estados Unidos el que ha infringido descaradamente la soberanía y la integridad territorial de China y ha pisoteado la línea roja de China y, sin embargo, acusa falsamente a China de reaccionar exageradamente y de fabricar la crisis. Lo que ha hecho Estados Unidos se ha extralimitado completamente. No es China la que está siendo irresponsable. Son Pelosi y el Gobierno de Estados Unidos los que están siendo extremadamente irresponsables, dijo el portavoz.

«Quiero reiterar que el principio de una sola China está en el centro de los intereses fundamentales de China. Ningún país, fuerza o individuo debe subestimar jamás la firme determinación, la resuelta voluntad y la fuerte capacidad del Gobierno y el pueblo chinos para defender la soberanía y la integridad territorial y lograr la reunificación y la revitalización nacionales», agregó el portavoz.

China insta una vez más a la parte estadounidense a adherirse a las normas básicas de las relaciones internacionales, incluyendo el respeto a la soberanía y la integridad territorial de otros países y la no interferencia en los asuntos internos de otros, a volver al camino correcto del principio de una sola China y a los tres comunicados conjuntos chino-estadounidenses, y a dejar de hacer cualquier cosa que socave los intereses fundamentales de China, señaló el portavoz.

