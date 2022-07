Canciller Urrejola desestimó polémica tras designación de hijo de diputada Hertz en Barcelona: «Basta con leer el currículum para saber que tiene facultades de sobra» 

Entornointeligente.com /

La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, desestimó la existencia de controversias al respecto del nombramiento del hijo de la diputada Carmen Hertz (PC), Germán Berger, como agregado cultural en Barcelona. «Basta con leer el currículum de Germán Berger para saber que tiene las facultades de sobra para ser agregado», enfatizó. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, abordó la polémica que generó la designación del hijo de la diputada Carmen Hertz, Germán Berger, como agregado cultural en Barcelona.

Según información de Radio Bio-Bio, cabe destacar que el nombramiento causó revuelo en la representación diplomática, debido a que el cónsul. Jaime Ferraz, no estaba enterado de la situación.

Además, el representante de Chile advirtió las repercusiones que podría traer que Berger desempeñe labores desde Barcelona y no desde Madrid. Esto, ya que podría considerarse un gesto a favor del independentismo catalán.

Al respecto, la ministra Urrejola descartó que el nombramiento de Berger haya generado alguna controversia política.

«Germán Berger está designado como agregado cultural en España con asiento en Barcelona, no hay ninguna controversia bilateral, ni política», argumentó. «Yo vengo llegando de España, donde tuvimos una excelente visita. Me da mucha pena que la prensa chilena no cubra eso y cubra estos temas», complementó.

Sobre el nombramiento del hijo de la diputada Hertz, Urrejola sentenció que «basta con leer el currículum de Germán Berger para saber que tiene las facultades de sobra para ser agregado».

LINK ORIGINAL: El Mostrador

