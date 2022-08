Canciller Mackay: tenemos que revitalizar nuestra política exterior desde lo andino

Entornointeligente.com /

«El Perú es un país morfológicamente, geográficamente y políticamente andino. Este año nos está correspondiendo recibir la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina y con el primer presidente rural de la historia Perú es evidente que tenemos potenciar esta circunstancia», declaró a RPP. Resaltó que es importante potenciar el nivel de integración con los países de la región y esa línea señaló que viajará a la asunción de Gustavo Petro en la ciudad de Bogotá, Colombia. Respecto a la negativa del Congreso de autorizar el viaje del presidente Pedro Castillo para asistir a dicho evento, Mackay dijo que el Parlamento tiene su dinámica de control político y que el Poder Ejecutivo ha sido respetuoso de esa decisión. No obstante, dijo que lo deseable era la presencia del jefe de Estado, quien personifica a la Nación. Lea también: Ejecutivo oficializa nombramiento de nuevos ministros de Estado «Si el presidente no está en una reunión donde mañana van estar todos los presidentes, es evidente que hay un impacto para el estado peruano, para la Nación, para todos nosotros», expresó. Por ello, sostuvo que es importante sentarse a conversar entre ambos poderes del Estado para crear vasos comunicantes y pensar siempre con una visión de Estado. Dijo que si bien los niveles de pugna en el frente interno son propios de un sistema democrático, tenemos que materializar una mirada univoca de los intereses nacionales «que no tiene rostro partidario». Sobre la ratificación de Aníbal Torres en el Consejo de Ministros, el canciller señaló que el presidente de la República es quien tiene la prerrogativa de prescindir o de ratificar a los ministros. «En el entender del jefe de Estado debe continuar y listo eso tenemos que entender que es parte del ritmo político», indicó. (FIN) RMCH/JCC Más en Andina: Carlos Castro, Jorge Rioja y Beatriz Ramírez son candidatos aptos a Defensor del Pueblo https://t.co/UfkLX4bkFB pic.twitter.com/QkrhvOsWqc

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 6, 2022 Publicado: 6/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com