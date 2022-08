Canciller llama a dejar de lado las polarizaciones e ideologías y vivir en tranquilidad

Entornointeligente.com /

Afirmó que ese debe ser nuestro derrotero como país, «más allá de las propias pugnas que existen en el nivel político». El integrante del Ejecutivo realizó esta invocación en el marco del Día de Santa Rosa de Lima, que se conmemora hoy. «Ese debe ser el tenor, mirarnos como Estado nación, como decía Julio Cotler, que es lo más vital para el país, pensando que somos parte de una comunidad más grande, que es la comunidad regional, sudamericana y mundial», señaló Rodríguez Mackay a RPP. De otro lado, sostuvo que el Perú, tras asumir la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina (CAN), trabajará para consolidar el bloque regional y buscar su «ensanchamiento». En ese sentido, el canciller mencionó la voluntad que existe en el bloque de buscar la reincorporación de Chile y Venezuela, así como sumar a Argentina. Lea también: [ Conoce la declaración de la XXII Reunión del Consejo Presidencial Andino ] Rodríguez indicó además que se trabajará para «aterrizar» el estatuto migratorio andino, aprobado el año pasado por la CAN, para así dejar atrás la tramitología, tanto para pasar de un país a otro como para permanecer en un país miembro de la comunidad, de forma similar a la Unión Europea y el Espacio Shengen. Recordó asimismo que uno de los objetivos al crear el bloque andino fue lograr el arancel cero, por lo que se trabajará para que el sistema aduanero fluya mejor entre los cuatro países integrantes de la CAN. Asimismo, destacó la creación del grupo de género y comercio durante la Cumbre Presidencial de la CAN celebrada ayer, a fin de empoderar a la mujer andina. (FIN) MRCA/CVC Más en Andina: Colaboración en la @ComunidadAndina tendrá impacto duradero y sostenible en los pueblos, indicó el presidente Pedro Castillo ?? https://t.co/WwWr24qK3V pic.twitter.com/AshlqUND3A

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 30, 2022 Publicado: 30/8/2022

