Canciller llamó a superponer los intereses nacionales frente a la agenda política interna

En entrevista en TVPerú, comentó que, durante la ceremonia de transmisión de mando en Colombia, lo que más resaltó fue la ausencia del presidente de la República, Pedro Castillo. «Una ausencia que nunca debió producirse, debemos de pensar en el interés nacional. Se tiene que superponer estos valores (intereses nacionales) frente a la agenda política interna», declaró. En nombre del Gobierno, el ministro de Relaciones Exteriores expresó el agradecimiento profundo a los países hermanos por el gesto político y solidario de manifestar su preocupación por la situación que vive nuestra nación. «Hay una preocupación de afuera (comunidad internacional) por lo que ocurre en el país. No estamos pensando en el rédito, el superávit, si esta polarización va a producir beneficio, todo lo contrario», agregó. También lea: [ Argentina, Bolivia, Ecuador y México expresan apoyo a la democracia en Perú ] Carta Democrática En ese sentido, el canciller Rodríguez Mackay indicó que si la polarización y falta de diálogo en el país va en aumento, se podría generar una circunstancia atomizada por lo que correspondería la activación de la Carta Democrática Interamericana. «No es ese el espíritu, no es ese el objetivo. Yo siempre he creído que los procesos tenemos que irlos verificando en el camino. Siempre pienso y creo en el diálogo firme, que es lo que más coadyuva para promover espacios de confianza y de interacción», sostuvo el ministro. Además, recordó la conversación con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien expresó la preocupación de la organización por los conflictos que vive el Perú, en consecuencia expresó su voluntad panamericana de coadyuvar en la ratio que le corresponde. Finalmente, el titular de Torre Tagle expresó que la asamblea general de la OEA en el Perú tendrá como tema central la lucha contra la desigualdad y la discriminación. Indicó que el evento significará, en el espectro internacional, un elemento más para la proyección internacional del Perú «Si algo ha hecho la pandemia es que se agudice estas diferencias. Tenemos que entrar a mirar in pectore la dimensión de las personas más necesitadas. La agenda busca entrar en las entrañas mismas, que es propio de los pueblos más postergados, marginados». (FIN) GSR/CVC Más en Andina: Desde el próximo miércoles 17 de agosto se instalarán las comisiones ordinarias del Congreso de la República y se elegirán a las respectivas mesas directivas para el periodo anual de sesiones 2022-2023. ?? https://t.co/i6QBBGo1aU pic.twitter.com/wUdkohFb2w

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 14, 2022 Publicado: 14/8/2022

