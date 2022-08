Canciller lamenta polémica por Fiestas Patrias en embajadas y aclara que decisión está vigente desde gobierno de Piñera

Entornointeligente.com /

La ministra de RR.EE., Antonia Urrejola , expresó este martes su molestia por las dudas que levantó la divulgación de una circular emitida por la cartera en la que se solicitó a los jefes de misión y embajadores de Chile en el exterior que se «abstuvieran» de organizar festejos con motivo de las Fiestas Patrias que implicaran gasto fiscal.

Durante su intervención ante la Comisión de RR.EE. de la Cámara de Diputados, la secretaria de Estado abordó el tema luego de que el diputado de la UDI, Cristián Labbé, cuestionara la decisión, que se sustentó en la aplicación del instructivo presidencial de austeridad creado por el gobierno anterior y reiterado por el actual.

Al respecto, Urrejola indicó que «sobre el instructivo y este tema del 18 de septiembre, me alegro diputado que me lo haya preguntado y antes de contestarle quiero decir esto como un ejemplo y me van a disculpar, pero esto es un ejemplo de cómo a través de la prensa se está tratando de dañar la política exterior de Chile «.

«¿Por qué? Porque no se trata de un instructivo de la cancillería, es un instructivo presidencial, que es el mismo instructivo del 2019 y el 2020 que se reitera ahora . Desde el 2019, sea por la pandemia o austeridad, que desde la Presidencia de Piñera o de Boric se ha instruido a todos los jefes de servicio», añadió.

En esa línea, recordó que el documento establece que a todos los jefes de servicio que » por austeridad no se gasten recursos fiscales en las Fiestas Patrias en los servicios y lo que hizo la jefa de servicio de la cancillería es replicar una instrucción presidencial que han hecho todos los jefes de servicio de todos los ministerios».

«No es un tema de la cancillería, no es una decisión de la cancillería, como tampoco es algo nuevo de este Gobierno. Entonces, yo agradezco la pregunta, porque ahí hay un ejemplo de cómo a través de los medios de prensa se tratan de levantar, y perdonen que sea así de clara, falsos problemas «, cuestionó.

Según la jefa de la diplomacia nacional, «este es un tema que ha sido de los últimos dos o tres años . Podemos compartir después el instructivo presidencial, que es para todos los jefes de servicio de la administración pública, no es exclusivo de la cancillería. Podemos estar de acuerdo o podemos estar en desacuerdo, pero no es un tema solo de la cancillería y no es solo de este Gobierno».

«Agradezco la oportunidad de aclararlo, porque yo estoy de acuerdo en que hay ciertos temas en los que podemos tener diferencias, el debate de la exclusión, eso es parte de la política internacional, pero cuando empiezan a responsabilizarnos de temas que no son decisiones de la cancillería y que no son solo de este gobierno, no es conmigo con quien tienen que discutir «, concluyó.

LINK ORIGINAL: Emol

