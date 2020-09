Entornointeligente.com /

El Ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, François-Philippe Champagne y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, hablan durante una conferencia de prensa en Ottawa. (Foto por Dave Chan / AFP)

El Ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, François-Philippe Champagne, expresó su apoyo al pueblo de Venezuela y a su derecho de tener elecciones transparentes.

“El pueblo de Venezuela merece elecciones libres y justas”, dijo este miércoles a través de su cuenta personal de Twitter.

Asimismo, Champagne reiteró que Canadá continúa apoyando a Venezuela y al Presidente (E), Juan Guaidó, en la lucha en contra del régimen de Nicolás Maduro.

People of #Venezuela deserve free & fair elections.

Canada continues to support the people of #Venezuela & Interim President @jguaido in their fight to restore #democracy . #UNGA75

— François-Philippe Champagne (FPC) ?? (@FP_Champagne) September 24, 2020

“Canadá continúa apoyando a la gente de Venezuela y al Presidente Interino Juan Guaidó en su lucha por restaurar la democracia”, concluyó.

Centro de Comunicación Nacional

The post Canciller de Canadá: El pueblo de Venezuela merece elecciones libres y justas appeared first on LaPatilla.com .

Source: La Patilla

LINK ORIGINAL: Guia de Noticias

Entornointeligente.com