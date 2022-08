Canciller: Comunidad Andina buscará retorno de Chile como país miembro

Entornointeligente.com /

«Hay esta vocación de que Chile pueda retornar al seno de la comunidad, hoy es Estado asociado de la Comunidad Andina. También en su momento Venezuela y Argentina (…). Te imaginas cómo potenciar esta visión del empeño presidencial de la patria andina, una patria sin fronteras», destacó el canciller en entrevista para TV Perú . En ese sentido, señaló que la región latinoamericana se encuentra en un proceso de integración, la cual se buscará fortalecer desde la CAN con el objetivo de revitalizar la patria andina. «Esta visión universal de nuestra región andina, pensando siempre en estos más de 114 millones que forman la Comunidad Andina, hay que proyectarla como bloque hacia la Unión Europea, hacia el mundo entero. Recuerda que el mundo que hoy vivimos es un mundo de bloques», aseveró. Lea también: Perú recibirá el lunes 29 de agosto la presidencia de la Comunidad Andina Asimismo, expresó que es una gran oportunidad para el Perú ocupar la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina donde también buscarán que todos los ciudadanos de este bloque puedan mirar la integración como algo material, y de esa forma sentirnos todos parte de un mismo vecindario sin fronteras. «Que la movilización de los ciudadanos ya no sea como antes donde tenías que permanecer en otro país por un tiempo determinado y entonces hacer tus tramitologías migratorias. Tenemos que hacer como la Unión Europea, (…) donde todos nos movilizamos sin mayor trámite que cruzar la frontera», agregó el ministro. Finalmente, el canciller Rodríguez Mackay agradeció a Ecuador y a su presidente Guillermo Lazo por la voluntad de realizar el traspaso de la presidencia pro tempore de la CAN en Lima. «El presidente de la República, Pedro Castillo, es el primer presidente rural de la historia del país y los andes, que han determinado geográficamente y geopolíticamente a nuestros países, y tienen en este correlato la visión de crear estos vasos comunicantes para la integración andina», puntualizó. (FIN) GSR/VVS Más en Andina: El Poder Ejecutivo aceptó la renuncia del subsecretario general del Despacho Presidencial, Beder Camacho Gadea. ?? https://t.co/PQfyxkcUIJ

