Entornointeligente.com /

Portada Última Hora Opinión Fotos Economía Cultura & Turismo Especiales Portada Ultima hora Opinión Fotos Economía Cultura&Turismo Especiales Noticias > spanish.china.org.cn | 10. 07. 2022 | Editor:Lety Du [ A A A ] Canciller chino se reúne con secretario de Estado de EEUU Palabras clave: China, EEUU, Wang Yi

El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se reunió el sábado con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, un día después de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los 20 (G20) celebrada en Bali, Indonesia.

Las dos partes sostuvieron una conversación exhaustiva, profunda y sincera sobre las relaciones entre China y Estados Unidos, así como sobre asuntos internacionales y regionales de interés común durante largas horas.

Ambas partes coincidieron en que el diálogo fue sustantivo y constructivo, lo cual es útil para fortalecer el entendimiento mutuo, reducir los malentendidos y los errores de cálculo y allanar el camino para futuros intercambios de alto nivel entre los dos países.

En la actualidad, los lazos bilaterales siguen estancados en el predicamento creado por la anterior administración estadounidense e incluso se enfrentan a cada vez más desafíos, dijo Wang.

La narrativa histórica de las relaciones entre China y Estados Unidos ha sido distorsionada, la realidad ha sido secuestrada por la llamada «corrección política» y la dirección del desarrollo está en peligro de desviarse aún más, indicó Wang, señalando que la razón fundamental es que hay un problema con la percepción que Estados Unidos tiene de China y su política hacia China basada en dicha percepción se ha desviado naturalmente del camino correcto.

Al destacar que hay algunas contradicciones e incoherencias entre las palabras y los hechos en la política estadounidense hacia China, Wang indicó que éstas han reflejado, en un nivel profundo, la grave desviación en las perspectivas estadounidenses del mundo y de China, en la historia, los intereses y la competencia entre China y Estados Unidos.

Esto ha llevado a muchos a creer que Estados Unidos está sufriendo una creciente «Chinafobia», y si esta «inflación de amenazas» no se controla, la política estadounidense hacia China se enfrentará a un callejón sin salida, añadió.

Wang dijo que la orientación fundamental para sacar las relaciones entre China y Estados Unidos del fango es implementar con seriedad el consenso alcanzado por los dos jefes de Estado.

La parte china siempre ha seguido los tres principios de respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación de ganar-ganar, planteados por el presidente chino Xi Jinping, señaló Wang, y añadió que la parte estadounidense debe seguir los importantes compromisos del presidente estadounidense Joe Biden de que Estados Unidos no busca una nueva Guerra Fría con China, no pretende cambiar el sistema de China, la revitalización de sus alianzas no está dirigida a China; Estados Unidos no apoya la «independencia de Taiwan» y no tiene intención de buscar un conflicto con China.

Wang subrayó que, como la parte estadounidense ha prometido no tratar de cambiar el sistema de China, debe respetar el camino del socialismo con peculiaridades chinas elegido por el pueblo chino y dejar de desprestigiar y atacar el sistema político de China, así como su política interior y exterior.

Como la parte estadounidense ha prometido no buscar una nueva Guerra Fría, debe abandonar la mentalidad de la Guerra Fría y el juego de suma cero y dejar de formar camarillas, agregó.

Como la parte estadounidense ha prometido no apoyar la «independencia de Taiwan», debe dejar de vaciar y distorsionar la política de una sola China, jugar a la táctica de la «fragmentación» en la cuestión de Taiwan y utilizar la «carta de Taiwan» para obstruir la reunificación pacífica de China, dijo.

Como la parte estadounidense ha prometido que no tiene intención de buscar un conflicto con China, debe respetar la soberanía y la integridad territorial de China, dejar de interferir en sus asuntos internos y abstenerse de socavar los intereses legítimos de China bajo el pretexto de los derechos humanos y la democracia, indicó Wang, añadiendo que Estados Unidos también debe eliminar los aranceles adicionales sobre China lo antes posible y poner fin a las sanciones unilaterales contra las empresas chinas.

Al señalar que Estados Unidos ha dicho que busca «barandales» para las relaciones bilaterales, Wang dijo que los tres comunicados conjuntos China-Estados Unidos son la «protección» más fiable para los dos países.

Agregó que sólo cumpliendo con seriedad los respectivos compromisos en los tres comunicados conjuntos, manteniendo la dirección correcta, eliminando oportunamente los obstáculos y abriendo el camino hacia adelante, las relaciones bilaterales no se descarrilarán ni se descontrolarán, y añadió que, de lo contrario, ningún «barandal» funcionará.

Subrayó que las dos partes deben seguir el espíritu de respeto mutuo, coexistir pacíficamente, evitar la confrontación y promover la cooperación de ganar-ganar y discutir y establecer una guía para las acciones de ambas partes.

Además, Wang dijo que China y Estados Unidos deben establecer canales para implementar el consenso alcanzado por los dos jefes de Estado y coordinar mejor los intercambios en diversos campos y departamentos, y añadió que las contradicciones y diferencias deben gestionarse adecuadamente en un intento de resolver los problemas pendientes.

Es sobre la base de lo anterior que China presenta cuatro listas a Estados Unidos y espera que la parte estadounidense las tome en serio, indicó Wang, señalando que se trata de la Lista de Malas Acciones de Estados Unidos que Deben Parar, la Lista de Principales Casos Individuales que China Tiene Preocupaciones, la Lista de Principales Casos Jurídicos relacionados con China que Preocupan a China y la Lista de Cooperación China-Estados Unidos en Ocho Áreas.

Wang también expuso ampliamente la solemne posición de China sobre la cuestión de Taiwan, exigiendo a la parte estadounidense que sea prudente en sus palabras y en sus actos, que no envíe ninguna señal errónea a las fuerzas a favor de la «independencia de Taiwan», que no subestime la firme determinación del pueblo chino de salvaguardar la soberanía territorial y que no cometa errores subversivos que puedan arruinar la paz en el estrecho de Taiwan.

También refutó algunas opiniones erróneas de Estados Unidos sobre cuestiones relacionadas con Xinjiang, Hong Kong y asuntos marítimos.

Blinken presentó la política de Estados Unidos hacia China, diciendo que la parte estadounidense no busca una nueva Guerra Fría contra China, no busca cambiar el sistema de China, no busca desafiar el estatus gobernante del Partido Comunista de China (PCCh), no busca contener a China, no apoya la «independencia de Taiwan» y no busca cambiar el statu quo entre ambos lados del estrecho de Taiwan.

Estados Unidos se compromete a gestionar los factores de riesgo en las relaciones bilaterales y está abierto a llevar a cabo la cooperación con China, señaló.

Las dos partes llegaron a un consenso para impulsar más resultados de las consultas del grupo de trabajo conjunto China-Estados Unidos sobre la base de la reciprocidad y el beneficio mutuo, acordaron crear mejores condiciones para que el personal diplomático y consular de las dos partes cumpla con su deber y reanudar las consultas sobre los intercambios culturales y entre personas. Ambas partes acordaron también reforzar la cooperación en áreas como el cambio climático y la salud pública, entre otros.

La parte china también expuso la visión de una interacción sana entre China y Estados Unidos en la región de Asia-Pacífico. Las dos partes también intercambiaron opiniones a profundidad sobre temas como la cuestión de Ucrania y la situación en la península coreana.

1 2 > Canciller chino se reúne con secretario de Estado de EEUU Canciller chino se reúne con secretario de Estado de EEUU Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved E-mail: [email protected] Tel: 86-10-88828000 京ICP证 040089号 京公网安备110108006329号

Spanish.china.org.cn

LINK ORIGINAL: Spanish China

Entornointeligente.com