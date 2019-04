Canciller Arreaza: Experiencia Siria es ejemplo de resistencia ante imperialismo

Entornointeligente.com / “Es el mismo enemigo, con los mismos intereses y de alguna manera también es el mismo pueblo resistiendo el imperialismo”, comentó este jueves el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza , sobre la experiencia de Siria en su guerra contra el terrorismo. Desde Damasco , capital de Siria, el canciller ofreció una rueda de prensa acompañado de su par de esa nación árabe, Wallid Al Moallem , en la que expuso las similitudes de los ataques a la soberanía de ambos países por parte del gobierno de Estados Unidos y sus aliados. “A Siria vinieron mercenarios de todo el mundo y el pueblo ha estado ganando la batalla contra el terrorismo”, acotó Arreaza. #Siria / Rueda de Prensa de Canciller Jorge Arreaza @jaarreaza desde Damasco https://t.co/55QyXFxFxQ — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) 4 de abril de 2019 Sostuvo que en el caso de Venezuela también han surgido aliados del imperialismo en la región, “pero debemos reconocer que aun los más acérrimos adversarios alegan descartar una agresión militar contra el país”. Arreaza recordó que Washington repite constantemente que no descarta una agresión militar contra Venezuela, “lo dicen todos los días, que cuando se trata de Venezuela todas las opciones están sobre la mesa”. “Nosotros no sabemos cuál es ese tipo de mesa donde no está la opción del diálogo, el respeto al derecho internacional o el respeto a la voluntad popular y Constitución de Venezuela; ellos quieren atacar Venezuela, apoderarse del petróleo y otras riquezas”, indicó. Multilateralismo vs. unilateralismo El jefe de la diplomacia criolla reiteró la posición de Caracas de defender el multilateralismo como principal vía para derrotar el unilateralismo del gobierno estadounidense y defender el derecho internacional y la paz. Inmenso honor haber sido recibidos por el hermano Presidente de la República Árabe Siria, Bashar Al-Assad. Cuánta experiencia, sabiduría y consejos para la resistencia, la victoria y la Paz. Le transmitimos el abrazo solidario del Presidente @NicolasMaduro . ¡Que viva Siria! pic.twitter.com/FCuPrAt7M2 — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 4 de abril de 2019 “Nosotros aspiramos a que la acción de los países empeñados en respetar el derecho internacional efectivamente produzca un cambio en la política exterior de Estados Unidos”, dijo Arreaza. No obstante, señaló que aun cuando estas medidas no impacten en la administración de Donald Trump sí pueden hacerlo en el Congreso del país norteamericano como ya lo hacen en su pueblo para detener una guerra contra Venezuela u otro país del mundo. Cooperación rusa El Canciller venezolano adelantó que la llegada de personal militar ruso al país forma parte de la cooperación militar suscrita por el país bolivariano con ese país desde el año 2001, una vez que Washington cortó la ayuda en esa materia desde 2000. Canciller Jorge Arreaza @jaarreaza participa en Conferencia de Solidaridad con Venezuela desde la Universidad de Damasco en Siria. Movimientos sociales, estudiantiles y partidos políticos declaran su solidaridad con la lucha del pueblo venezolano https://t.co/bdovRN8Qw5 — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) 4 de abril de 2019 “El comandante Chávez, para proteger a su pueblo, ubicó en Rusia un aliado para el suministro de equipos para la defensa, nunca para la ofensiva, de nuestro territorio venezolano”, aseveró. “Llama mucho la atención la reacción del gobierno de EE.UU. ante esta cooperación ruso-venezolana porque ellos han querido imponer en la región su doctrina Monroe desde 1823 para dominar todo el continente”, manifestó el titular de la Casa Amarilla. /JB LINK ORIGINAL: VTV

