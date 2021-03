Evangelion 3.0+1.0 película estrenó en Japón: lo que debes saber de Rebuild

Entornointeligente.com / Tras varios años de espera, y sobre todo cambios de fecha de estreno cada cierto tiempo, Evangelion 3.0+1.0: thrice upon a time , la cuarta y última parte del Rebuild de Evangelion , ya ha sido presentada en los cines de Japón.

Con fanáticos emocionados por la nueva historia, Studio Khara, productora a cargo de la producción de las películas, estrenó los primeros 12 minutos de la cinta en YouTube. Las imágenes gustaron a los cibernautas.

Tráiler de Evangelion 3.0+1.0 ¿Qué es Rebuild of Evangelion? En el 2007, el Studio Khara presentó la tetralogía de películas denominadas Rebuild of Evangelion , compuestas por Evangelion: 1.0 you are (not) alone, Evangelion: 2.0 you can (not) advance y Evangelion: 3.0 you can (not) redo . La última de esta historia es Evangelion 3.0+1.0.

Esta saga nos lleva a través de una nueva historia de NERV, agregando personajes y cambiando varios eventos en el desarrollo de la vida de Shinji, sus compañeros y su relación con los EVA.

¿De qué trata Evangelion 3.0+1.0? La película, que ha obtenido una clasificación G en Japón, es decir, apta para todo el público, por el momento no tiene sinopsis oficial, pero la página web de la película comparte la siguiente información:

Película final de Evangelion . Foto: Gainax

“¿Cuál es la naturaleza de las personas? ¿Para qué vive la gente? El tema de Evangelion tiene un núcleo universal que atraviesa cualquier edad. Shinji, Rei, Asuka y Mari son personajes llenos de vitalidad que manejarán los EVA y explorarán esta nueva forma de vida. La narrativa única del director Hideaki Anno se vuelve atrapante una vez más. Él volverá al origen de la animación y expondrá la continuación de esta historia iniciada en el 2012 con nuevas ideas y sentimientos”.

Por el momento, Evangelion 3.0+1.0 no tiene fecha de estreno en Estados Unidos ni Latinoamérica.

Evangelion, últimas noticias Evangelion: creadora del opening reveló cómo perdió parte de sus ganancias Evangelion 3.0 + 1.0: confirman nueva fecha de estreno para esperada película

