Cancelan todos los vuelos en los aeropuertos de Puerto Rico por huracán Fiona

Todos los vuelos programados para este domingo desde los aeropuertos de Puerto Rico, incluido el internacional Luis Muñoz Marín, fueron cancelados debido al huracán Fiona, según informaron las autoridades.

«Exhortamos a nuestros pasajeros que, aunque no hayan recibido notificación de su aerolínea, por seguridad, no se transporten hacia el aeropuerto», dijo en Twitter la compañía Aerostar, el operador privado de la principal instalación aeroportuaria de Puerto Rico.

IMPORTANT MESSAGE TO TRAVELERS: Due to climatic conditions caused by Fiona, ALL FLIGHTS have been cancelled today. ✈️🚫. For your safety, we encourage passengers to not travel to the LMM Airport, even if you have not yet received a cancellation notice from your airline.

Desde el sábado, se produjeron algunas cancelaciones de vuelos en los distintos aeropuertos de la isla.

Todos los puertos marítimos de Puerto Rico están asimismo cerrados desde el sábado, con las operaciones marítimas detenidas hasta nuevo aviso.

La Guardia Costera emitió la alerta «Zulu», la cual prohíbe cualquier movimiento de embarcaciones dentro, fuera y entre Puerto Rico.

También hay en esta jornada catorce carreteras cerradas total o parcialmente por la caída del árboles o el deslizamiento de tierra, según informó el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi.

El Centro Nacional de Huracanes de EEUU (NHC, en inglés) informó en su último boletín de este domingo que la tormenta tropical Fiona se había convertido en el tercer huracán de la temporada atlántica en momentos en que se aproxima a la isla de Puerto Rico.

Fiona es un huracán categoría 1, de un total de 5 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora (80 millas).

Se esperan lluvias torrenciales, deslizamiento de lodos, marejada ciclónica y corrientes de resaca, por lo que el gobernador declaró el estado de emergencia estatal.

Pierluisi también solicitó el sábado a Washington la declaración del estado de emergencia federal, algo que aprobó este domingo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Con información de Efe

