Cancelan partido entre el Herrera FC y el Atlético por cierre de vías en Chiriquí

Entornointeligente.com /

Bus del Herrera FC quedó atrapado en los cierres de vías

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) informó la reprogramación de los partidos entre el Herrera FC y el Atlético Chiriquí, por la jornada 1 y Liga Prom, luego que el bus del Herrera FC quedara atrapado en los cierres de vías en la provincia de Chiriquí.

«Siendo las 3:30 p.m. de la tarde e imposibilitados de poder continuar el viaje a la ciudad de David por el cierre de las vías, un transporte alterno hará el traslado de los jugadores de Herrera FC de vuelta a la ciudad de Chitré», detalla una nota de prensa.

Los partidos que había sido programados para jugarse el sábado 23 de julio a las 4:00 p.m. Mario Méndez vs Herrera FC en Liga Prom y Atlético Chiriquí vs Herrera FC en LPF, serán reprogramados para jugarse MMF vs HER el miércoles 27 de julio a las 4:00 p.m. y ACH vs HER a las 8:10 p.m.

LINK ORIGINAL: ElSiglo

Entornointeligente.com