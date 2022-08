Cancelan concierto de Plácido Domingo en Chile tras polémica acusación

Entornointeligente.com /

Cancelan concierto de Plácido Domingo en Chile. La promotora del espectáculo pautado para octubre en Santiago confirmó este martes 23 de agosto su cancelación, decisión de la que informó a la prensa austral en medio de la polémica que vincula al tenor español con una red supuestamente dedicada al abuso, la trata y la explotación sexual.

Según un comunicado enviado a Efe por la empresa promotora, el concierto «fue pospuesto hace 4 semanas atrás»; y cualquiera que quiera recuperar el dinero abonado por las entradas puede hacerlo a través de los canales de venta de boletos en internet; por lo que la compañía insiste en que la cancelación no está vinculada a la polémica.

«La fecha de Chile fue cancelada por otras razones completamente distintas y ajenas al artista. Estamos realizando los esfuerzos necesarios para buscar una nueva fecha, que más adelante será informada en caso de lograr encajar con la gira del tenor»; agregó.

Cancelan concierto de Plácido Domingo en Chile Horas antes, la prensa chilena aseguró que la promotora había invocado «dificultades en la logística de la gira»; alegado «una situación que se escapa de nuestras manos como productora, por lo lamentamos las complicaciones que esto pueda provocar».

Se pone a disposición de todos aquellos que habían adquirido una entrada para el concierto del 16 de octubre en el Movistar Arena de Santiago de Chile un canal en internet para la devolución de las entradas; agregó.

El tenor español, que ha recibido denuncias de más de un centenar de mujeres por supuestos abusos sexuales y comportamiento indebido, tiene un gran cartel en Chile; donde el pasado abril actuó con gran éxito de público.

Lo acusan en Argentina… Días atrás, su nombre apareció vinculado a una conocida «Escuela de Yoga» de Buenos Aires que en realidad actuaba como telón para esconder una secta que durante casi tres décadas se habría lucrado con la extorsión; la prostitución y el lavado de dinero.

El pasado viernes, la Justicia argentina autorizó el registro de su sede en el centro de la capital argentina y ordenó la detención de 19 personas; entre ellas el fundador de la escuela, un notario de 84 años llamado Juan Percowicz.

Los detenidos han sido acusados de integrar una secta dedicada a reclutar y someter a cientos de personas; que acudían a la escuela con la intención de emprender «el desarrollo de la felicidad», pero que a la postre terminaban envueltas en un círculo de terror en el que les perdían sus bienes, eran esclavizadas y prostituidas.

En 2019, Placido Domingo ya se vio obligado a renunciar a su puesto de director de la Ópera de Los Ángeles después de que una decena de mujeres presentase una denuncia por comportamiento impropio; y la prestigiosa institución decidiera abrir una investigación interna.

Tener negó cualquier vinculación El lunes, y en declaraciones a la televisión Azteca TV; el tenor negó cualquier vínculo con la presunta secta argentina.

«Han visto que esta todo comprobado que no hay nada, lo que siento mucho es que era un grupo que yo… de amigos, que consideraba músicos, estuvimos en una ocasión, los invité a trabajar, y desgraciadamente no ha sido así, pero bueno , en fin, desde luego que yo no tengo nada que ver en eso»; dijo Plácido Domingo.

«Hombre, me da tristeza cuando has tenido amigos por muchos años y te das cuenta de que te han usado, entonces es así»; subrayó.

