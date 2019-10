Cancelamento de 'Caranguejo overdrive' é tema de protesto, e CCBB se manifesta sobre o caso

Entornointeligente.com /

RIO – Duas semanas após a notícia do cancelamento da peça “Caranguejo overdrive” na mostra “CCBB — 30 Anos de Cias” , e no momento em que acontecia um protesto com artistas e produtores, a instituição divulgou um comunicado sobre a acusação de censura por parte dos produtores do espetáculo.

Na nota, o Centro Cultural Banco do Brasil diz ter sido informado, às vésperas da estreia, sobre possível alteração na peça ‘Caranguejo overdrive’, que seria apresentada nos dias 9 e 10 de outubro: “Na encenação, segundo o relato, teriam sido acrescentados em seu roteiro posicionamentos político-partidários, com citação a nomes de personalidades políticas do atual governo e da oposição”. A instituição diz ainda que “o texto adicionado contrariaria critérios definidos no edital público para seleção de projetos e cláusulas contratuais do patrocínio, que vedam expressamente manifestações político-partidárias nos conteúdos a serem apresentados nos CCBBs”.

CCBB fechado durante manifestação O comunicado foi divulgado na mesma hora em que começava a manifestação “Escolha cultura”, na praça em frente ao CCBB, justamente em resposta ao cancelamento, até então sem explicação, do espetáculo.

A instituição havia fechado as portas às 15h. Segundo a assessoria, o fechamento se deu por um evento interno de celebração dos 30 anos de investimento do Banco do Brasil em Cultura, já previsto anteriormente.

Presente no ato “Escolha cultura”, Marco André Nunes, diretor da companhia Aquela Cia. de Teatro, responsável pela peça, disse que vem buscando uma justificativa para retirada da peça do programa desde o dia 28 de setembro, e que não havia tido resposta até o momento. Outro espetáculo do grupo, “Guanabara canibal”, havia sido mantido, mas o grupo optou por não encená-lo, em protesto à falta de transparência.

Segundo o comunicado do CCBB, um produtor da mostra teria conversado com representantes da companhia “para encontrar uma solução que atendesse às regras do edital, do contrato e que respeitasse o direito à livre expressão artística”. E que “em nenhum momento proibiu a exibição da peça”, sendo a decisão de não participar da mostra da própria companhia de teatro.

Organizador da mostra CCBB 30 Anos de Cia, Sergio Saboya diz que de fato foi procurado pelo CCBB no dia 27 de setembro para tratar de “Caranguejo overdrive”.

— Um representante do centro cultural me ligou e disse que a peça infringia uma cláusula contratual, por ter trecho que tratava de questões político-partidárias. Só posso interpretar isso como um veto à peça. Eu jamais proporia ao grupo de mudar sua obra de arte — disse Saboya.

Nunes estranha o posicionamento da instituição:

— Não houve qualquer mudança no texto, que inclusive estava em temporada no teatro Sérgio Porto. Desde a sua estreia, em 2015, um monólogo no final do espetáculo traz um comentário sobre temas que estão no noticiário, mas isso nunca foi partidarizado — disse Nunes. — Me soa estranho que o CCBB tenha respondido com uma ilação sem nos ter questionado sobre isso anteriormente.

PUBLICIDADE RI Rio de Janeiro (RJ) 11/10/2019 Escolha cultura , protesto pela censura da peça Caranguejo overdrive que iria se apresentar no CCBB Fotos Domingos Peixoto / agência Globo Foto: Domingos Peixoto / Agência O Globo “Caranguejo overdrive” narra a história do ex-catador de caranguejos Cosme. Enviado à Guerra do Paraguai, ele tem um colapso, é dispensado e, de volta ao Brasil, anos depois, descobre que suia sobrevivência está ameaçada. A obra parte de investigações históricas sobre a antiga região do Mangue, na Cidade Nova, e disseca os rumos do Rio.

O monólogo na parte final da peça, citado acima por Marco André, uma atriz comenta situações do presente. Em 2016, por exemplo, ela citava a queda da ciclovia Tim Maia, em São Conrado, entre outros assuntos. Segundo a companhia, trata-se de um improviso cômico, e seu conteúdo não faz parte do texto da peça. Nas últimas apresentações, a fala trazia uma história resumida da redemocratização, até o governo Bolsonaro.

Por conta do cancelamento no CCBB, a temporada de “Caranguejo overdrive” foi prorrogada no Espaço Sérgio Porto : ela acabaria no domingo, e acabou acontecendo até a última quarta-feira, sempre com lotação esgotada.

Lembranças de ‘Roda viva’ A manifestação ganhou um palco na praça da pira olímpica, e contou com a presença de artistas e produtores. Às 18h30, a atriz Marieta Severo pegou o microfone e lembrou os casos de censura durante a ditadura militar, algo que ela não imaginava reviver em 2019.

A atriz Marieta Severo se junta ao protesto Foto: Domingos Peixoto / Agência O Globo — Acho que nós não tivemos imaginação suficiente para pensar que estaríamos novamente neste lugar perigoso — comentou a atriz.

Marieta estrelou um espetáculo que se tornou um símbolo da luta contra censura nos anos de chumbo, “Roda Viva”, de Chico Buarque. Atriz integrou o elenco na temporada carioca mas quando a peça foi alvo de ataque da organização Comando de Caça aos Comunistas.

— Na época, também não imaginávamos que a coisa fosse piorar tanto. Tudo começa dessa forma, com o cancelamento ou uma proibição. Espero que não voltamos a viver aquilo, mas é preciso estar sempre atentos — ressaltou a atriz.

PUBLICIDADE O protesto atraiu majoritariamente atores diretores e dramaturgos, mas também contou com a participação de representantes de outras expressões culturais e da sociedade.

A cantora e compositora Zélia Duncan afirmou o que é necessário “chamar as coisas pelo nome”, por mais que as instituições apresentem justificativas técnicas para cancelamento e adiamentos.

— Isso tem nome, e é censura. É um absurdo assistirmos isso acontecer em espaço estão importantes para quem ama cultura, vermos a Funarte ser entregue a um fundamentalista. Cabe a nós lutar contra esses absurdos. O inimigo não é invisível, mas ele quer nos fazer acreditar que é — disse Zélia.

O babalorixá Ivanir dos Santos também tomou o microfone para defender a liberdade de expressão e a liberdade religiosa.

— Durante muito tempo, uma parcela da sociedade acreditou que é perseguição contra as religiões de matriz africana não era um problema de todos. Hoje vemos que a repressão religiosa também está por trás da repressão à liberdade artística, como aconteceu no CCBB — comparou o religioso.

O escritor e imortal Geraldo Carneiro viveu um episódio recentemente que também considerou censura : ele recebeu uma solicitação para que mudasse o texto que escreveu para o programa do espetáculo “Iago”, em cartaz no SESC Copacabana, às vésperas da estreia.

— O texto fazia uma comparação sutil sobre Iago, personagem da peça Otelo, de Shakespeare, com a política atual. Com pedido de alteração, preferi tirar todo o texto — conta Carneiro. — Se no Sesc, que é uma instituição experimental, já acontece isso, imagine em espaços mais conservadores. Na semana passada, vimos o presidente da república falar com todas as letras que algumas produções seriam afetadas em defesa da família e dos valores cristãos. Quer dizer que nós artistas não temos família e nem valores?

