Canal Gestión Lanzarote comenzó bien, pero en los últimos 4 aáos ha venido decayendo

Canal Gestión Lanzarote comenzó bien, pero en los últimos 4 años ha venido decayendo

Por Bruno Perera

-Por la imposibilidad de plasmar en este artículo toda la historia del agua de lluvia y potable desalada en Lanzarote y relacionada con los primeros habitantes, la desaladora Hermanos Díaz Rijo, Inalsa y Canal Gestión, recorto parte de la misma y solo desarrollo lo conveniente para explicar mis puntos de vista sobre el porqué Canal Gestión está decayendo.

-Desde que los primeros habitantes llegaran a la isla Titerroyguakat= hoy Lanzarote, desde posiblemente Essagüira Marruecos, allá unos 300 años a.C, el agua siempre fue un recurso de primera necesidad en un territorio donde las lluvias eran y son escasas.

-Los primeros pobladores, desde su arribada a Lanzarote, y sus descendientes hasta llegar al inicio de la colonización de la isla en 1476, se aprovisionaban de agua de lluvia que se acumulaba en charcos, de fuentes habidas en grietas de faldas de montañas, de barrancos que cortaban con barreras de piedras y barro, y de pequeñas maretas y pequeños aljibes que construían con piedra y barro. Después de la colonización los colonos, con los nativos, comenzaron a hacer maretas y aljibes mayores con piedras, cantos, cal, arena y barro.

-Y según cuenta la historia del agua en Lanzarote, a medida que crecía la población, esos ingenios primitivos resultaron insuficientes para atender la creciente demanda del caudal de agua que fue menguando y que no era posible restituir con las pocas lluvias ni con la importación de agua de otras islas en barcos como fueron los viejos correíllos Viera y Clavijo , La Palma, y León y Castillo, que desde 1912 hasta 1962, o unos años más, se dedicaron a importar agua de otras islas donde las lluvias eran más abundantes, por ejemplo desde Gran Canaria y Tenerife. Y, si bien recuerdo, alguna vez también de La Palma.

-En el transcurso de los años mencionados, este preciado líquido se importaba en depósitos de los antedichos barcos aljibes, y luego mediante bombas era trasvasado a barricas y estas transportadas por burros y camellos hasta los estanques y depósitos que la Administración del Estado tenía en Arrecife, en lugares como Argana Baja, el tanque de Maneje y el Chorro del Agua en La Vega de Arrecife. También debemos recordar que unos años después con camiones cubas se transportaba el agua de los barcos hacia maretas y depósitos habidos en la capital de la isla, y algunas veces también a un depósito situado en La Graciosa.

-El transporte de agua en barcos aljibes tuvo lugar hasta el año 1962 y posiblemente unos años más. El agua llegaba en los buques aljibe A-4 y A-6. Pero toda esa agua era poca: el ministro de la Presidencia, el almirante Luis Carrero Blanco , siempre apoyó el desarrollo industrial de Canarias y aceptó pagar el traslado de agua a Lanzarote en buques civiles procedentes de la Península. 82 millones de litros de agua solamente en un buque en 1962.

-A partir de 1964, comenzó la desalación de agua de mar en Lanzarote, impulsada por el ingeniero naval señor Manuel Díaz Rijo, quien dice en un artículo publicado por www.laprovincia.com : «Se me ocurrió pensar que Lanzarote era una especie de buque anclado en el Atlántico y que podrían aplicársele las mismas soluciones que ya se experimentaban en otros lugares para desalar agua». Y con esta idea el ingeniero Díaz Rijo creó la primera planta desaladora dual de Lanzarote, de Canarias y de Europa.

-Los hermanos Díaz Rijo compraron, para instalarla en Lanzarote, una planta que producía agua y electricidad por el sistema, ya en desuso, de evaporación, que el Ejército norteamericano poseía en la base de Guantánamo, en Cuba, de la marca Westinghouse (General Electric). El comienzo de su montaje en la isla fue llevado a cabo a partir de 1964 por ingenieros estadounidenses y españoles en Punta Grande (Arrecife) cerca del puerto Los Mármoles, la primera planta potabilizadora de Europa para consumo humano, pero la distribución de forma regular a los habitantes de Arrecife no llegó hasta la primavera del año siguiente 1965, que fue cuando la mayoría de los casi 15.000 residentes de la capital pudieron abrir el grifo y comprobar que tenían agua en sus casas.

-Tras siete años de funcionamiento de la potabilizadora Díaz Rijo, surgieron los inconvenientes, a raíz de que algunos políticos en tiempos de Franco determinaron que los servicios públicos del agua desalada potable debían estar en manos de las instituciones públicas, por lo que en 1972 se constituyó el Consorcio del Agua, formado por el Cabildo y los siete ayuntamientos, a los que se les traspasó la potabilizadora Díaz Rijo a través del Banco de Valladolid, al que le se le había vendido Termolanza. Unelco se hizo cargo del suministro de electricidad que necesitaba la primera desaladora, ya existente, y las futuras.

-A partir de 2011, por causa del aumento del precio del barril de crudo y por el mal manejo administrativo de INALSA, cuyo despilfarro comenzó mientras gobernaban el Cabildo de la isla el PSOE, PIL y CC, y tras el anuncio de la subida del 40% del precio del agua, el incremento de 200.000 a 315.000 euros en los salarios de los administradores concursales y las pérdidas mensuales de Inalsa de unos 600.000 euros, gobernando Fabián Martín (PIL) como presidente del Cabildo de la Isla, propuso que la administración concursal no era rentable, y pidió que se recuperara el Plan de Viabilidad con modificaciones.

-Desde 2011 hasta 2013, mientras gobernaba el Cabildo CC con su presidente Pedro SanGinés, en los tantos estiras y encojes que hubo entre los partidos políticos, y ya estando INALSA al borde de una ruina que no pudo reflotar la Administración Concursal, a petición del Cabildo, un juez aceptó que la compañía INALSA pudiera traspasar sus derechos de explotación basados en la desalinización de agua y depuración de aguas negras, en un concurso público por una cuantía de dinero y unas inversiones extras. Resultando ganadora del concurso Canal Gestión.

Todos sabemos que quienes arruinaron a INALSA -la antigua compañía que desalinizaba el agua por el sistema de ósmosis inversa en nuestra isla- fueron PIL, PSOE y CC, y entre ellos los dos que más culpa tuvieron en la mala y pobre administración y en el saqueo, fueron PSOE y PIL, creando una deuda de unos 50 millones de euros que nadie quería pagar, y que por esa causa un juez determinó que se les embargaran las cuentas y propiedades a los responsables políticos que tuvieron relación y culpa con la administración de INALSA cuando comenzó la compañía a caer en picado. En la época en que INALSA andaba en quiebra, el juez que llevaba el caso permitió que tres administradores concursales llevaran sus riendas para que, mientras se procedía el juicio de los embargados, probar si la podían reflotar, pero sucedió que los tres economistas concursales que lo intentaron no lo lograron, más bien hundieron a INALSA aún más. El Consorcio del Agua conformado por el Cabildo y los 7 ayuntamientos, viendo que INALSA iba cada día a peor, con la venia de un juez decidió privatizar la desalinización del agua y los servicios de la misma, pero después de que se anunciara la privatización la licitación quedó desierta porque no se presentó ningún interesado. En el año 2012-2013 se lleva a cabo un proceso de privatización, negociado y con publicidad, al que se presentaron otras dos empresas del sector: GESTAGUA y CANARAGUA. Tras las presentaciones de ofertas y las negociaciones llevadas a cabo por parte de la Comisión Negociadora designada al efecto y a las que fueron invitadas todas las fuerzas políticas con responsabilidad de gobierno en la Isla que quisieron estar presentes (y de hecho estuvieron en la misma representantes del PIL, PSOE y CC) finalmente la Mesa de Contratación decidió elevar a la Asamblea del Consorcio del Agua el acuerdo alcanzado con Canal Gestión «al considerar sus condiciones las más ventajosas y favorables desde las perspectivas de la calidad del servicio al ciudadano y desde el punto de vista económico», según ellos informaron. Unos meses después de la reunión mencionada, presidiendo el Cabildo Pedro SanGinés, este, como representante del Consorcio del Agua, negoció en presencia y con el visto bueno de PIL, PSOE y CC adjudicar a Canal Gestión el alquiler de los medios físicos de INALSA, su gestión y servicios, y por ello Canal Gestión debía desembolsar al Cabildo, de entrada 50 millones de euros para pagar a los acreedores de INALSA, además de hacer una inversión de 15.700.000 de euros en cinco años, de los que debía invertir 12 millones en los dos primeros años para restaurar la maquinaria productiva, el saneamiento de las redes, hacer cambios de contadores, etc., además de hacerse cargo de 150 empleados de INALSA, más unos 50 de «Aguas Filtradas», lo que con una media de 3.000 euros brutos mensuales de salarios por persona, serían 200 trabajadores X 3.000 euros mensuales = 600.000 euros, X 12 meses = 7.200.000 euros, X 25 años = 180.000.000 de euros. Más el canon anual a pagar al Cabildo de 1.500.000 euros, X 25 años= 37.500.000 euros. También debo añadir que de las subvenciones que INALSA obtuviese del Estado español y de la UE, si en su caso fueran de 4.000.000 de euros anuales, está estipulado en el pliego de condiciones que el Cabildo tomaría de esas subvenciones el 50%, lo que nos daría que la empresa adjudicataria Canal Gestión, recibiría el restante 50% que serían ganancias extras en 25 años por un montante de 50.000.000 de euros, y el Cabildo de Lanzarote la misma cantidad: 50.000.000 de euros en 25 años. En resumidas cuentas, Canal Gestión obtendría en 25 años las ganancias que le reportara la elaboración y venta de agua y lo que obtuviera de subvenciones. Y el Cabildo el pago del canon anual de 1.500.000 euros X 25 años= 37.500.000 euros, más las subvenciones de 25 años, 50.000.000 de euros. El total de beneficios netos que obtendría el Cabildo en 25 años serían 87.500.000 euros. *Nota: con los acuerdos señalados, todos los políticos del PSOE y PIL que participaron en la quiebra de INALSA fueron absueltos sin la celebración de juicios y sin tener que pagar su parte correspondiente del desfalco que durante sus mandatos produjeron a dicha compañía.

Unos 5 años después de ese acuerdo y a raíz de una sentencia emitida por el TSJC, los partidos Ciudadanos, Podemos, Somos, PSOE, PIL y PP reclamaron: ¿por qué el presidente del Cabildo no informó a los partidos políticos que conformaban la oposición del Cabildo lo que tres magistrados del TSJC emitieron en una sentencia que ponía en tela de juicio el negociado que ganó Canal Gestión?. En ese entonces dijo Manuel Cabrera, PIL, y el resto de la oposición más lo mismo: «Esta vez sí es responsabilidad única de CC y de Pedro SanGinés porque es el mismo presidente el que intentó dar un trato de favor a Canal Gestión, incautando las plantas de Club Lanzarote, y por lo cual está enjuiciado. Y otra vez el mismo SanGinés, que luego tuvo que llegar callado y unilateralmente a un acuerdo con Club Lanzarote, ofreciéndole todo lo que quisiera y más, con tal de que desistieran de la causa. Conclusión . Aunque se puede considerar una falta de ética o una argucia política que el ex presidente del Cabildo Pedro SanGinés no informara cuando recibió del TSJC el fallo donde se le explicaba que el proceso negociado con Canal Gestión tenía varios errores y que se debían revisar y corregir, cual el Cabildo recurrió, según había informado Pedro SanGinés; sea como fuere que se hiciera la negociación del alquiler de la desalinización de agua de mar y el servicio de distribución de la misma, quienes firmaron el acuerdo negociado con Canal Gestión, fueron PSOE, PIL y CC; y por ese motivo, PSOE y PIL no debieron levantar el polvo alegando que el presidente Pedro SanGinés debió informar a la oposición, pues resulta que si hay errores en lo que se firmó en ese entonces entre Cabildo y Canal Gestión, tanto PSOE, PIL y CC fueron culpables. Pero en ello Canal Gestión fue y es inocente porque es una compañía que se dedica a los negocios y no a obras de caridad.

-Después de todos estos conflictos que han surgido entre políticos y Canal Gestión, sigue siendo Canal Gestión la empresa encargada de la producción de agua potable, abastecimiento, alcantarillado, depuración y reutilización en las islas de Lanzarote y La Graciosa, desde que en junio de 2013 asumiera esta gestión mediante concesión otorgada por el Consorcio del Agua de Lanzarote, ente local conformado por el Cabildo de Lanzarote y los siete ayuntamientos de la isla, propietarios de la infraestructura y el servicio inherente al ciclo integral del agua de estas dos islas. Pero desde hace unos 4 años Canal Gestión ha venido fallando en la producción de agua desalada, y en el servicio. Por ejemplo, no ha podido aún corregir las cuantiosas pérdidas de agua que escapan a través de algunas tuberías obsoletas; tampoco ha logrado dar un servicio completo a los agricultores ni a muchos usuarios, como es el caso de Tinajo donde cada tres o cuatro días cortan el agua a todo el pueblo. Y también con lo último acontecido en el corte de agua durante dos días en La Graciosa por rotura del ducto submarino, evidencia que Canal Gestión está fallando, y más fallará después de que el combustible se haya encarecido por causa de la guerra en Ucrania, motivos que harán que Canal Gestión tenga que aumentar el precio del metro cúbico de agua desalada y depurada en consonancia con el coste de la electricidad que usan para desalar agua de mar y depurar aguas fecales. O si no, deberá el Cabildo subvencionar el aumento del combustible para que Canal Gestión no aumente los precios de agua desalada ni de agua negra depurada.

Y como final se preguntarán: ¿Cómo podrá Canal Gestión mantenerse a salvo sin caer en la bancarrota? Respondo: todo dependerá de muchos sacrificios en ajustes de su producción, personal y servicios, y sobre todo en que la electricidad baje de precio. Pienso que Canal Gestión tiene actualmente una situación económica muy complicada y precaria, y que, quizás, si no llega a una negociación próspera con el Consorcio del Agua, será razón suficiente para que pronto abandone su contrato y la isla. Espero por el bien de todos que el Cosmo-Poder pare, cuanto antes mejor, la guerra en Ucrania.

