Canadá eliminará restricciones fronterizas por Covid-19

Entornointeligente.com /

Tras la disminución de los casos positivos de la Covid-19, el Gobierno de Canadá anunció este lunes que eliminará a partir del sábado 1 de octubre todas las restricciones sanitarias fronterizas, incluyendo la exigencia de vacunación para ingresar al país.

LEA TAMBIÉN:

Huracán Fiona deja damnificados y millonarios daños en Canadá

El ministro de Asuntos Intergubernamentales, Dominic LeBlanc, puntualizó que «creemos que ahora estamos en condiciones de modificar nuestro enfoque con relación a las fronteras internacionales».

«La situación sanitaria ha mejorado mucho», fundamentó LeBlanc , quien comunicó que ya no será reglamentado hacer seguimiento de los viajeros y establecer protocolos de aislamiento.

Update: Effective October 1st, we’re removing COVID-19 border and travel measures. We’ll continue to follow the latest available science and do whatever is necessary to protect your health. Stay protected by keeping your vaccinations up to date. More here: https://t.co/F8q1lb8yGF

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 26, 2022 Por su parte, el ministro de Salud, Jean-Yves Duclos expresó que «los casos de Covid-19 importados y sus variantes ya no influyen significativamente en la evolución de la pandemia en el país».

Para dichas autoridades, «el foco debe estar en tener la vacunación al día (…) ahí es donde hay que invertir», y el país «ha superado en gran medida el pico» de contagios por las diversas variantes del Sars-Cov-2.

Las cifras oficiales indican que en Canadá alrededor del 90 por ciento de la población de 12 años o más recibió dos dosis de la vacuna anticovid, y la mitad de la población de la nación recibió un refuerzo.

De acuerdo con plataformas locales, la apertura de la frontera tiene intereses económicos principalmente vinculados al sector turístico. Representantes del transporte aéreo, alcaldes de ciudades fronterizas y otros grupos han manifestado su descontento por las pérdidas financieras.

LINK ORIGINAL: Telesur TV

Entornointeligente.com