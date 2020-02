Canadá demandó a Facebook por violar leyes de privacidad

Entornointeligente.com /

El comisionado de protección de la privacidad en Canadá pidió a un tribunal federal que intervenga para prevenir que Facebook continúe violando las leyes de privacidad canadienses, informó en un comunicado de prensa publicado el jueves.

El comisionado Daniel Therrien solicitó a un juez federal que emita una orden “que requiera a Facebook implementar medidas efectivas, precisas y de fácil acceso para obtener y asegurar un consentimiento válido de todos los usuarios” en relación al acceso a sus datos, precisa el comunicado.

Se trata del primer paso de un proceso legal en la Corte Federal.

La demanda es la continuación de una pesquisa el año pasado por parte de esta división policial y su contraparte en Columbia Británica, que había revelado “serias deficiencias en el manejo de la información personal del gigante de las redes sociales” en Canadá, agregó el comunicado de prensa.

La investigación respondió a una queja que acusaba a la red social de permitir que una compañía privada usara una aplicación para obtener información personal de los usuarios, antes de compartirla con otras organizaciones como Cambridge Analytica.

La firma británica se encontró en el centro de un escándalo por haber utilizado los datos personales de decenas de millones de usuarios de Facebook sin su conocimiento para favorecer a Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016.

Facebook cuestionó los resultados de la investigación canadiense y se negó a seguir las recomendaciones para corregir las deficiencias, señala el comisionado.

El proceso judicial contra Facebook en Canadá “podrían ser largos, y el tiempo dependerá de varios procedimientos”, advierte.

Otros países ya han lanzado demandas contra Facebook, incluido Estados Unidos, donde la red fue penada a fines de julio con una multa récord de 5.000 millones por no proteger los datos personales de sus usuarios.

