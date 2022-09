Canadá: capturan a sospechoso de apuñalar a 10 personas

Entornointeligente.com /

Myles Sanderson, el supuesto autor del asesinato de 10 personas en una reserva indígena de Canadá, fue capturado por las autoridades, informó este miércoles la Policía Montada canadiense.

El arresto se produjo poco después de que la Policía anunciara que una persona sospechosa, armada con un cuchillo, había robado un automóvil en una pequeña localidad rural del noroeste del país.

El presunto asesino fue detenido cerca de Rosthern, en la provincia de Saskatchewan, a solo 130 kilómetros de la reserva indígena de James Smith Cree Nation donde el 4 de septiembre fueron asesinadas 10 personas y otras 18 resultaron heridas.

CANCELLED: Dangerous Persons Alert issued by Melfort RCMP: Myles Sanderson was located and taken into police custody near Rosthern, SK at approximately 3:30 p.m. today. There is no longer a risk to public safety relating to this investigation. Updates to come. ^km

— RCMP Saskatchewan (@RCMPSK) September 7, 2022

Myles Sanderson, de 32 años, y su hermano, Damien Sanderson, de 31 años, eran los únicos sospechosos del apuñalamiento múltiple que ha conmocionado a Canadá. La Policía, que dio a conocer las identidades de las 10 personas fallecidas, señaló que algunas de las víctimas fueron atacadas de forma deliberada.

El arresto del fugitivo se produce poco después de que los padres de Myles Sanderson pidiesen de forma pública a su hijo que se entregase.

