Canadá. Ataques com faca resultam em 10 mortos e vários feridos

Dez pessoas morreram e várias ficaram feridas, após serem esfaqueadas, neste domingo, em duas localidades remotas no Canadá. A polícia lançou uma operação de busca em três províncias pelos dois suspeitos já identificados como possíveis autores dos ataques – identificados como Damien Sanderson (31 anos) e Myles Sanderson (30 anos).

«Localizamos 10 indivíduos mortos em 13 locais na comunidade de James Smith Cree Nation e Weldon, Saskatchewan», disse a comissária da Real Polícia Montada do Canadá, Rhonda Blackmore, acrescentando que «várias outras vítimas ficaram feridas, 15 das quais foram transportadas para vários hospitais».

O trabalho da polícia foi dificultado pela chegada de milhares de adeptos à capital de Saskatchewan, para o jogo anual do Dia do Trabalhador, entre duas equipas da liga canadiana de futebol americano, os Saskatchewan Roughriders e os Winnipeg Blue Bombers.

Subscrever Por isso a polícia de Regina, pediu um reforço adicional de segurança em toda a cidade, incluindo na zona do Mosaic Stadium [local da partida]. Até porque a autoridade de Saúde de Saskatchewan, citada pela agência Associated Press, avançou que o número de vítimas pode aumentar, uma vez que várias pessoas ocorreram ao hospital por próprios meios.

Apesar de terem o mesmo apelido, a polícia não tinha ainda conseguido identificar o grau de parentesco dos suspeitos. As motivações por detrás dos ataques também ainda não são conhecidos e por isso a polícia pediu para que todos os habitantes de Saskatchewan «permaneçam vigilantes».

De acordo com as investigações preliminares, algumas das pessoas foram esfaqueadas intencionalmente, enquanto outras foram agredidas de forma aleatória, e, para já, as motivações dos agressores não são conhecidas.

Os suspeitos foram avistados pela primeira vez em Regina, capital de Saskatchewan, mas o alerta e as operações de busca estenderam-se às vizinhas províncias de Manitoba e Alberta, uma vasta região com metade do tamanho da Europa.

