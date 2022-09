Entornointeligente.com /

Campos Neto diz que Banco Central não pensa em queda de juros no momento e que a batalha contra a inflação 'não está ganha' Por Ana Paula Castro, TV Globo — Brasília

05/09/2022 21h09 Atualizado 05/09/2022

O presidente do Banco Central, Campos Neto, disse nesta segunda-feira (5) que a instituição não pensa, neste momento, em baixar juros. Ele afirmou ainda que a batalha contra a inflação «não está ganha».

«No Brasil, como a gente começou a subir antes (a taxa de juros), fez uma subida mais rápida e mais forte, existe um entendimento de que o trabalho já tá feito e que a gente tem um apressamento, um mercado esperando a queda de juros, a gente tem comunicado que a gente não olha, não pensa em queda de juros neste momento», afirmou Campos Neto em palestra.

