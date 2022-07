Campos do Jordão tem alta na procura de turistas em 1ª temporada sem restrições da pandemia

Entornointeligente.com /

10/07/2022 07h30 Atualizado 10/07/2022

1 de 4 Tirolesa é um dos atrativos em parque em Campos do Jordão — Foto: Divulgação/ Tarundu Tirolesa é um dos atrativos em parque em Campos do Jordão — Foto: Divulgação/ Tarundu

As primeiras férias de julho sem restrições provocadas pela pandemia fizeram o fluxo de turistas aumentar em Campos do Jordão , no interior de São Paulo. Com bares, restaurantes, hotéis e pousadas funcionando com 100% da capacidade, o aumento de pessoas pode ser visto em diversos locais.

A expectativa do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (Sinhores) é que a atual média de 70% de ocupação chegue aos 90% em julho, mês mais frio do ano. A expectativa otimista se repete nos estabelecimentos.

Em um parque que oferece atividades ao ar livre – da mais calma às de aventura – e gastronomia, os visitantes durante a semana, de segunda a quinta, são cerca de 700 por dia. De sexta a domingo, eles chegam a 3 mil nos três dias.

As atrações no Tarundu vão desde uma simples caminhada em meio à natureza, passando pela tirolesa até um tobogã sobre boia que termina em uma piscina de bolinhas e que recentemente viralizou na internet por ser inusitado (veja vídeo abaixo) .

2 de 4 Tobogã com piscina de bolinhas é atração em Campos do Jordão que viralizou na web — Foto: Divulgação/ Tarundu Tobogã com piscina de bolinhas é atração em Campos do Jordão que viralizou na web — Foto: Divulgação/ Tarundu

Em outro espaço de entretenimento, que fica no Parque do Capivari o time de recreadores terá que ser aumentado em mais cinco profissionais para dar conta de atender a demanda.

«Para essa nova temporada de férias, uma nova equipe será montada para cuidar das atrações do parque. A expectativa é a melhor possível, mesmo porque é a primeira temporada boa pós pandemia», conta Marta Eisenlohr, proprietária do espaço.

No local, a atração mais concorrida é a nova tirolesa, com 10 metros de altura e 120 metros de comprimento.

3 de 4 Espaço de recreação no Parque do Capivari aumentou número de profissionais para dar conta da demanda — Foto: Divulgação Espaço de recreação no Parque do Capivari aumentou número de profissionais para dar conta da demanda — Foto: Divulgação

4 de 4 Parque do Capivari em Campos do Jordão tem apresentações na concha acústica — Foto: Divulgação/ Parque do Capivari Parque do Capivari em Campos do Jordão tem apresentações na concha acústica — Foto: Divulgação/ Parque do Capivari

