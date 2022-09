Campo Pequeno: E quem está com os aficionados?

Entornointeligente.com /

Não basta dizer «Este é o momento! Estamos com o Campo Pequeno!» Sei que o momento é complicado e imagino, inclusive, as voltas e reviravoltas que implica organizar uma noite de toiros em Lisboa. Não queria estar no papel do Luís Miguel Pombeiro. Mas hoje, em frente ao computador, e com a cabeça mais despejada, questiono-me: E quem está com os Aficionados que vão ao Campo Pequeno e a tantas outras praças? Em prol do slogan criado para a temporada de 2022, não podemos admitir tudo, consentir tudo e calar a tudo… Porque esse é o caminho para o precipício.

Para a última noite de toiros em Lisboa estava resenhado um curro da ganadaria Charrua, com esqueleto, a maioria altos e média aproximada de 650 Kg. Acho muito bem que se queira dar categoria ao Campo Pequeno; que se chame de Catedral do Toureio a Cavalo; que se queira marcar a diferença… mas aproveitarem-se (escrevo no plural, propositadamente, porque há vários envolvidos) do público «fácil» e de passagem que vai a Lisboa, já não tolero! Saberão o que se impõe para a praça mais importante do país? Saberão que peso não é sinónimo de trapio? Saberão o que significa trapio? O curro saiu díspar de apresentação, a maioria longe do exigido, e quanto ao primeiro e terceiro da função até vou poupar com palavras os responsáveis.

Entre muitas definições apresentadas nos livros e, claramente, convergentes, escolhi estas: «El Trapío debería de ser un compromiso ético con la Fiesta y con la afición que paga una entrada por ver un espectáculo digno.» «Buena planta y gallardía del toro de lidia». «La palabra Trapío se refiere a la estampa del toro, al fenotipo, que ha de tener unas determinadas características, las cuales le aportan seriedad. Trapío es «tener cara de hombre» . Pode ser que os ajude!

Subscrever Considerações à parte, o curro de Charrua teve a virtude de se mexer, de sair ao gosto dos toureiros, suavones, sem raça, um par deles sem força, sem incomodar, autênticas tourinhas; mas, por outro lado, de pouco transmitir ou emocionar. O segundo foi premiado com a chamada do ganadero à arena, o que foi motivo de protestos e «frenou» o que poderia vir a acontecer mais vezes. Para mim, o quinto foi o toiro que teve mais «picante» nas investidas.

Apesar de tudo, de todos os cavaleiros guardo um ou outro registo que marcaram a noite. Francisco Núncio apresentou-se no Campo Pequeno e confirmou a mensagem que deixara há cerca de quinze dias atrás na Nazaré, pois tem bom conceito e boas intenções. António Ribeiro Telles rubricou uma atuação interessante e surpreendeu de saída com a «sorte da morte», em desuso, montado no «Hibisco», mas que, às vezes, coloca em prática, resultando impactante e empolgante. João Moura Caetano sofreu uma aparatosa colhida com o terceiro da noite, mas encastou-se, colocando a harmonia do seu toureio à disposição das investidas «mórbidas» do adversário. Marcos Tenório teve um grande início de atuação, com dois compridos sensacionais, montado no «Danone», mas depois optou por outro conceito. A prestação de Duarte Pinto teve duas partes distintas, muito mais válida a primeira do que a segunda. E por fim, Miguel Moura protagonizou uma atuação entonada.

Pelos Amadores de Vila Franca de Xira pegaram Vasco Pereira à terceira tentativa, Rafael Plácido à segunda e Guilherme Dotti à primeira. Pelos Amadores de Azambuja foram solistas Rúben Branco à segunda, João Branco também à segunda e João Gonçalves à primeira.

Antes do início do espetáculo, foram homenageados os ganaderos Luís Rocha e João Ramalho e o forcado José Jorge Pereira; e » In Memoriam «, os cavaleiros José Zúquete e Vasco Taborda e o aficionado Rui Casqueiro. A noite foi intitulada de Real com a presença no palco de D. Isabel de Herédia, Duquesa de Bragança.

Para o ano haverá mais se Deus quiser e se os homens tiverem as virtudes suficientes para o conseguir. O desejo de todos os aficionados é que a próxima temporada seja maior e melhor que esta que agora finda.

Síntese da Corrida

Praça de Toiros do Campo Pequeno (Lisboa), 8 agosto de 2022.

Ganadaria: 6 toiros de Charrua. Grandes e pesados. Sem trapio o 1.º e 3.º. A maioria, sem raça nem força. Volta à arena para o ganadero contestada no 2.º. Destaque para o 5.º, o melhor do conjunto.

Cavaleiros : António Ribeiro Telles (volta), João Moura Caetano (volta), Marcos Tenório (duas voltas, a 2.ª por sua autoria), Duarte Pinto (volta), Miguel Moura (volta) e Francisco Núncio (volta), que confirmou a alternativa.

Forcados: Amadores de Vila Franca de Xira: Vasco Pereira (volta), Rafael Plácido (volta) e Guilherme Dotti (volta). Amadores de Azambuja: Rúben Branco (volta), João Branco (volta) e João Gonçalves (volta).

