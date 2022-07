Campeonato W Series llegará por primera vez al trazado de Singapur

Entornointeligente.com /

Madrid.- Las W Series, el campeonato internacional de automovilismo monoplaza para mujeres, anunció este miércoles que por primera vez se disputará una carrera en el circuito de Singapur en apoyo del Gran Premio de Fórmula Uno del 30 de septiembre al 2 de octubre .

La carrera en el circuito urbano de Marina Bay será la primera de las W Series en Asia y reemplazará el evento previamente anunciado en Japón como la séptima carrera de la temporada 2022.

Debido a desafíos operativos imprevistos, la carrera de las W Series prevista en el circuito de Suzuka ya no se llevará a cabo.

«El circuito urbano de Marina Bay ha generado una reputación fantástica por sus excelentes carreras y estamos seguros de que la atmósfera será increíble cuando las carreras regresen allí después de un descanso. Organizamos nuestra primera carrera en un circuito urbano en Miami en mayo con gran éxito, y estoy segura de que nuestros pilotos ofrecerán otro espectáculo emocionante en Marina Bay y seguirán inspirando a nuevos aficionados de las W Series en Asia», dijo Catherine Bond Muir, directora ejecutiva.

