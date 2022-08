Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Jô Soares ‘Rensga Hits!’ Diesel mais barato Piso de enfermeiros 'Campeão dentro e fora do tatame', diz amigo do lutador Leandro Lo Aos 33 anos, campeão mundial de jiu-jítsu foi baleado na cabeça e teve morte cerebral confirmada pelo advogado da família; pedido de prisão preventiva foi emitido contra o policial militar apontado como autor dos disparos. Suspeito fugiu do local após atirar. Por G1 SP

07/08/2022 15h23 Atualizado 07/08/2022

‘Um campeão dentro e fora do tatame’ diz amigo do lutador de jiu-jítsu Leandro Lo, baleado na cabeça em SP

Um amigo do lutador de jiu-jítsu Leandro Lo, que pediu para não ser identificado, falou sobre o atleta, baleado na cabeça por um policial militar neste domingo (7) .

«Campeão dentro e fora do tatame», disse o amigo de Leandro. Aos 33 anos, o esportista teve sua morte cerebral confirmada pelo advogado da família, Ivan Siqueira Júnior .

Em entrevista à Globonews, o amigo do lutador relatou a briga que aconteceu durante uma festa no Clube Sírio, em São Paulo. «Quando todo mundo achou que tinha acabado a confusão, ele deu quatro passos para trás e voltou. Tirou uma arma da cintura e atirou à queima-roupa na cabeça.»

«Um dos melhores amigos que eu tinha», contou o amigo do atleta. «Um cara novo, que era para estar com a gente, aí, muitos e muitos anos.»

Polícia pede prisão preventiva de PM que atirou na cabeça do campeão mundial de jiu-jítsu Leandro Lo, em SP Campeão mundial de jiu-jítsu, Leandro Lo é baleado na cabeça durante show em clube da Zona Sul de SP

O autor dos disparos foi apontado como o policial militar Henrique Velozo e, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a Polícia Civil já emitiu um pedido de prisão preventiva contra ele.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com