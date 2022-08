Campeão AC Milan entra a ganhar em Itália

Entornointeligente.com /

O campeão italiano, AC Milan, estreou-se este sábado a vencer na Serie A italiana, batendo em casa a Udinese, por 4-2, com um «bis» do avançado croata Ante Rebic, na primeira jornada do campeonato.

Com internacional português Rafael Leão até aos 84 minutos, os «rossoneri» sofreram primeiro, graças ao golo do brasileiro Rodrigo Becão, no segundo minuto, com o francês Hernández a repor a igualdade (11').

Quatro minutos volvidos, Rebic colocou a equipa da casa em vantagem, mas o marroquino Masina (45+4') voltou a empatar a partida.

No reatamento, o espanhol Diaz (46') deu vantagem aos milaneses e Rebic «bisou» (68'), estabelecendo o resultado final. O avançado português Beto entrou em campo na segunda parte.

Placar ao Vivo {eventName} A Atalanta visitou e venceu a Sampdoria, por 2-0, seguindo a par do AC Milan no topo da tabela, ambos com três pontos, sendo que esta primeira ronda se estende até segunda-feira.

LINK ORIGINAL: Publico

