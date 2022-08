Campeón, goleador y mejor jugador: Las predicciones de la LaLiga

Entornointeligente.com /

Una nueva temporada nuevas ilusiones para los 20 equipos, sobre todo para el Real Madrid que busca ser campeón de nuevo o un reforzado Barcelona que quiere regresar a la cima.

Los expertos de ESPN realizan sus predicciones para la nueva temporada de LaLiga.

1- ¿Quién ganará LaLiga y los puestos europeos? Rodrigo Fáez, ESPN Deportes: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Betis coparán las 4 primeras plazas que dan opción a la Champions League. No creo que haya excesivos cambios, sobre todo en los tres primeros puestos, con la novedad del Betis que ha mantenido el bloque del año pasado y creo que puede dar el paso adelante que le faltó este año. Para UEL veo a Sevilla y Villarreal . En el caso de este último, espero que mejoren el rendimiento del año pasado de forma notable. En cuanto al Sevilla, las bajas en defensa son muy importantes y la comunión del club con Lopetegui no creo que sea la ideal para mantener el proyecto como estos últimos años.

Moisés Llorens, ESPN Deportes: El top 4: Barcelona, Real Madrid, Betis y Sevilla. Por plantilla e idea de juego, el Barça debe aspirar a ganar LaLiga. La mayoría del grupo tiene claro los mecanismos del juego de Xavi pero deberán ajustarse mucho en defensa para competir. Para la Europa League: Athletic Club y Real Sociedad .

Alex Kirkland, ESPN FC: Barcelona. El trabajo que han hecho para fortalecerse durante el verano ha sido extraordinario y, con la llegada de Jules Kounde en particular, Xavi finalmente tiene los recursos para jugar el fútbol que quiere. El Real Madrid estará muy cerca y el Atlético de Madrid en un cómodo tercer lugar. El Villarreal parece el candidato más fuerte para completar las cuatro primeras posiciones, con el Real Betis , la Real Sociedad y el Athletic Club de Ernesto Valverde ocupando las plazas europeas.

Sam Marsden, ESPN: 1- Madrid, 2- Barcelona, 3- Atlético y 4 -Athletic Club. El Barcelona está bien posicionado para luchar por el título de nuevo después de un verano de grandes inversiones pero la estabilidad del Real Madrid aún les da la ventaja. El Atlético de Madrid sería mi candidato para terminar tercero y creo que el Athletic de Bilbao puede sorprender con el regreso de Ernesto Valverde para hacerse con el cuarto lugar. Villarreal, Sevilla y Real Sociedad completarían las plazas europeas.

Jordi Blanco, ESPN Digital: Campeón el Barcelona. Debe serlo por tener a sus órdenes Xavi Hernández la plantilla más poderosa y equilibrada, con prácticamente todas las posiciones dobladas con futbolistas de primer nivel. La presión será mucha, pero está, sobre el papel, un paso por delante del Real Madrid. Le acompañarán en Champions, como es habitual, Real y Atlético de Madrid. La cuarta plaza, y las posiciones de Europa League y Conference, se las jugarían principalmente Betis, Sevilla, Valencia , Athletic y Real Sociedad, aunque a la vista de sus refuerzos el Getafe podría convertirse en la sorpresa.

2- ¿Quién será el mejor jugador de la temporada? Fáez: Apuesto por Lewandowski. A pesar de que haya jugadores como Benzema, Ansu Fati , Vinicius o Pedri , creo que la novedad del delantero polaco puede ser vital para el Barça y para sus aspiraciones. Además, verle encajar en un engranaje como el del Barça puede ser interesante, sobre todo tras tener hace unos años a Pep Guardiola como entrenador.

Llorens: Pedri. Es un futbolista diferencial, que además de idear el juego sabe cómo correr hacia atrás y defender. El año pasado estuvo casi todo el curso parado por lesiones pero cuando regresó marcó diferencias. Piedra angular para que el Barça funcione.

Kirkland: Karim Benzema . Es el mejor jugador del planeta en este momento y no hay razón para sugerir que abandonará este año.

Marsden: Pedri si se mantiene en forma. Si no, Karim Benzema.

Blanco: Pedri, la revelación hace dos campañas y que la última se la pasó prácticamente lesionado, ha mostrado estar en plena forma y puede ser el futbolista del año. Es difícil de predecir por cuanto la temporada se romperá por el medio debido al Mundial y habrá que ver cómo regresan los futbolistas que lo disputen, lo que puede provocar que aquellos que no vayan a Qatar , más descansados mental y físicamente, tengan un papel más destacado en la segunda mitad del curso.

play 2:10 Lewandowski será inscrito. ¿Y el resto? ¿Cómo es la situación de los nuevos refuerzos del Barcelona a pocas horas del inicio de LaLiga? Nuestros insiders lo cuentan todo.

3- ¿Quién será el Pichichi? Fáez: Lewandowski también. El polaco siempre marca la diferencia en el área y es el jugador diferencial que necesita el Barça para estar allá arriba. Los de Xavi siempre generan muchas oportunidades y, este año, han sido muchas las ocasiones falladas. Con la incorporación de Lewandowski, el número de goles aumentará tanto a nivel colectivo como individual.

Llorens: Lewandowski. Con los compañeros que tiene en el ataque y jugando siempre con extremos abiertos, Lewandowski ha de saber imponerse y mostrar su calidad. Está en el sitio ideal para seguir sumando registros increíbles.

Kirkland: Robert Lewandowski . Sus registros en el Bayern Munich fueron incuestionables, con 34, 41 y 35 goles en sus últimas tres temporadas en la Bundesliga, y mejorará incluso con las asistencias de Raphinha , Ansu Fati, Ousmane Dembele y Pedri.

Marsden: Robert Lewandowski por delante de Benzema.

Blanco: Robert Lewandowski, que acumula siete temporadas consecutivas anotando más de 40 goles y ha conquistado la Bota de Oro las dos últimas debería aparecer como el máximo candidato a conseguirlo, pero tendrá, se supone, una lucha enconada con Benzema, ganador del Pichichi esta última campaña después del reinado de Leo Messi. Sobre el papel no se aventura que nadie pueda hacerles sombra

4- ¿Cuál equipo será la revelación y cuál la decepción? Fáez: La decepción me huele que puede ser el Sevilla. A pesar de llevar unos años a una gran altura, este año el mercado no les está favoreciendo con las bajas de Koundé y Diego Carlos . Ambos han sido pilares fundamentales en los últimos años y sus reemplazos tardarán en adaptarse. Si a eso le sumamos los coqueteos de Lopetegui con otros equipos y que la relación con el club no fue la mejor en los últimos meses… Por el contrario, la revelación creo que puede ser el Girona . Con las incorporaciones que están haciendo y sabiendo del músculo deportivo y económico Del City Group creo que pueden dar la sorpresa y colarse en mirad de tabla sin tantos apuros como otras veces.

Llorens: La revelación: Girona. Llevan dos temporadas con la misma idea y saben a qué juegan. Con Stuani y Castellanos arriba, el Girona puede incomodar a muchos. No tienen presión y eso les dará tranquilidad en el juego. La decepción: Atlético de Madrid. Parte en principio como aspirante a todo pero Simeone debe volver a ganarse a la afición a través de la intensidad de un equipo cada vez más desgastado y no estratégicamente reforzado.

Marsden: Creo que al Athletic lo hará bien con Valverde. El Valencia suele ser una buena apuesta para defraudar.

Blanco: El Getafe de Quique Sánchez Flores se ha reforzado con agilidad y excelente criterio. Ya acabó la pasada temporada dando cuenta de su crecimiento y está en disposición de dar un paso más. También podría ser el Valencia de Genaro Gattuso, que contrariamente a lo que se pueda pensar recordando su época como entrenador le dio una personalidad brillante al Napoli . La inestabilidad social, debido al caso de Denis Suárez, y la falta de refuerzos exigidos por Coudet, más allá de Marchesín, le puede pasar factura al Celta, de la misma forma que cuesta imaginar un Espanyol sin RDT, cuyos goles le valieron un ascenso y permanencia al cuadro periquito.

play 4:39 La madurez extra cancha de Benzema El francés ha ganado su primer título de la temporada como capitán del Real Madrid.

5- ¿Qué técnico perderá primero su trabajo? Fáez: Coudet. No me da buenas sensaciones el equipo que está haciendo el Celta y, conociendo las exigencias de su presidente, va a culparle de la planificación deportiva.

Llorens: Francisco ( Elche ). La irregularidad de su equipo le puede costar el puesto a las primeras de cambio.

Kirkland: Los propietarios de equipos ambiciosos y recién ascendidos siempre se apresuran a apretar el gatillo si su inicio de temporada no sale según lo planeado. De esta forma, no me sorprendería que Rubi fuese el primer despedido si el Almeria comienza mal. O Pacheta en el Real Valladolid . El Girona creo que podría tener un poco más de paciencia con Michel.

Marsden: ¿Qué equipo en la parte inferior entrará en pánico primero y apretará el gatillo? Apostaré por el Cádiz así que creo que será Sergio González.

Blanco: La paciencia no es una cualidad entre los presidentes de los clubs y aquellos que empiecen mal la temporada y se vean amenazados por el descenso tendrán la carta de despido a punto. Sergio González en el Cádiz, Pacheta en el Valladolid (cuyo inicio de temporada es muy complicado) o Javier Aguirre en Mallorca son aspirantes. Aunque no debería descartarse alguna sorpresa en los banquillos del Espanyol (Diego Martínez) o Almería (Rubi).

