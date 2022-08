Campeón del mundo apunta contra Mbappé y le pide a Marquinhos que sea ‘duro’ en el vestuario: «Juega, cállate y corre»

Entornointeligente.com /

La actitud de Mbappé en la goleada del PSG sobre el Montpellier el pasado sábado ha tenido un efecto muy negativo en Europa. El campeón del mundo con Francia en 1998, Frank Leboeuf criticó la actitud del delantero en el programa ESPN FC.

«Es una vergüenza. Estoy avergonzado por él ahora. Como lo amo tanto, no puedo entender por qué está haciendo esto. Es un ejemplo para los jugadores jóvenes, lo sabe. No debería actuar así», dijo el exjugador del Chelsea .

Kylian discutió con Neymar por un penal, dejó de correr cuando no recibió el balón en un contragolpe y tuvo que asistir a una reunión esta semana para tratar la situación. Para Leboeuf , la situación exige una actitud diferente del capitán del equipo, el brasileño Marquinhos .

«Juega, cállate y corre. Eso es lo que debe hacer Marquinhos . Si Marquinhos vio eso, debería haber ido con Kylian y haberle dicho: ‘¿Qué estás haciendo? Es la última vez. Es la última vez, te lo digo. La próxima vez, te mostraré en el vestuario cómo funciona. Es como era en el pasado. Somos parte de un equipo, no jugamos para nosotros mismos. Todos están al mismo nivel», señaló.

Neymar y Mbappé calientan antes del partido del Paris Saint-Germain en el Campeonato de Francia Getty Images «Si yo fuera Christophe Galtier , al final del juego diría, ‘Kylian, te amo, pero ¿qué hiciste? Es la última vez que haces esto. No me importa quién eres. No me importa si eres la estrella del equipo, no puedes hacer eso», declaró.

Según informó el diario francés Le Parisien el pasado lunes, Neymar y Kylian Mbappé fueron llamados por el PSG para hablar hablar sobre lo sucedido . En la plática también estaban el técnico Christophe Galtier y Luis Campos , director deportivo parisino.

Selecciones Editoriales Antes de Mbappé, Neymar ya vivió un ‘penalti gate’ con otra estrella del PSG que preocupó al club 1d PSG: Prensa revela detalles de la reunión entre Neymar y Mbappé 1d 1 Relacionado El asunto, según informa el diario, se cerró tras un encuentro positivo entre ambos, recibiendo los dos jugadores un «jalón de orejas».

Dice el rotativo que Luis Campos , que es portugués, indicó a Neymar y Mbappé que el comportamiento de ambos nunca debe afectar al rendimiento del equipo y que «la ropa sucia se lava en casa», es decir, tratarlo en el vestuario y no en el campo frente a las cámaras.

El PSG vuelve a la cancha el próximo domingo cuando visite al Lille por el Campeonato de Francia. El partido lo podrás disfrutar por ESPN y Star+.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com