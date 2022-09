Campazzo deslumbra con Argentina mientras maneja interés de cinco franquicias NBA

Entornointeligente.com /

E l futuro de Facundo Campazzo sigue en el aire mientras él sigue haciendo ruido a base de asistencias. El base argentino se encuentra con su selección disputando la AmeriCup, en la que es el líder de pases de canasta con un promedio de 10,5 por partido, incluidas las 15 (y 17 puntos) que consiguió ante Puerto Rico. De esa manera trata de llamar la atención de franquicias de la NBA.

Cinco de ellas han mostrado interés en Facu en las últimas fechas y el jugador es optimista sobre la posibilidad de cumplir su deseo de continuar en la NBA. Los equipos que se han puesto en contacto con él tienen distintos potenciales y le ofrecerían también distinto protagonismo. El objetivo del base es llegar a concretar ese interés en un contrato.

En caso de no poder hacerlo, Campazzo maneja también una suculenta oferta de un equipo puntero de la Euroliga. Y, por supuesto, está el interés del Real Madrid, que ha contactado con él en numerosas ocasiones durante la pasada temporada. Pero si vuelve a Europa, los blancos no poseen ningún derecho sobre él, sólo la posibilidad de igualar cualquier oferta y la que el base tiene sobre la mesa es muy elevada.

Pese a que el jugador aún adeuda dinero al club blanco del pago de su salida, no tiene urgencias económicas en forma de plazos y cantidades. No existe una fecha límite para pagar su cláusula al Madrid, con lo que podría seguir abonando dinero incluso después de haberse retirado, y los pagos no son fijos. No hay una cifra estipulada cada aáo, sino que depende de lo que él gane cada temporada.

Sin una necesidad imperiosa de aceptar la mejor oferta económica, Campazzo sigue firme en su decisión de jugar en la NBA. Poder jugar con y frente a los mejores prima más en su pensamiento que el dinero.

LINK ORIGINAL: Marca

Entornointeligente.com