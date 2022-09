Entornointeligente.com /

Campanha de Lula já trabalha com cenário de segundo turno e muda discurso sobre 'voto útil'

02/09/2022 08h34 Atualizado 02/09/2022

1 de 1 Ex-presidente Lula (PT) concede entrevista ao Jornal Nacional — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Ex-presidente Lula (PT) concede entrevista ao Jornal Nacional — Foto: Marcos Serra Lima/g1

A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1º) reforçou na campanha do ex-presidente Lula ( PT ) a necessidade de mudar o discurso sobre o chamado «voto útil» no primeiro turno.

Nos últimos dias, coordenadores da campanha já reconheciam que a disputa poderia ir para o segundo turno.

Segundo o levantamento, Lula aparece em primeiro lugar , com 45% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro (PL), que aparece com 32%; Ciro Gomes ( PDT ), com 9%; e Simone Tebet ( MDB ), com 5%. Pela pesquisa, Lula soma 48% dos votos válidos.

Por isso, a percepção interna na campanha de Lula é que seria um erro insistir no ataque especulativo contra a candidatura de Ciro Gomes. Por dois motivos: a estratégia não deu certo até aqui; e Ciro demonstra resistência e será preciso ter o apoio do pedetisa no segundo turno.

Integrantes da cmapanha de Lula também avaliam que será preciso evitar sequelas também com a campanha de Simone Tebet (MDB).

«Com esse cenário, não podemos mais insistir nesse discurso de voto útil no primeiro turno. Isso só destruiria pontes com Ciro e Simone», disse ao blog um integrante da campanha de Lula.

No debate da Bandeirantes, Lula já tinha feito gestos de aproximação para Ciro e Simone, numa sinalização de que a campanha percebia que o cenário de segundo turno já estava consolidado.

