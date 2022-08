Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Moraes no TSE Militares chineses na Rússia Cama ‘roubada’ Demi Lovato no Brasil Campanha de Bolsonaro pede ao TSE troca da foto da urna para uma em que ele está sorrindo Presidente aparece com semblante sério na primeira foto enviada ao Tribunal Superior Eleitoral. Pedido foi inserido no processo de registro de candidatura de Bolsonaro nesta quinta-feira (17). Por g1 — Brasília

17/08/2022 20h47 Atualizado 17/08/2022

A campanha do presidente Jair Bolsonaro pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para substituir a foto do candidato que será exibida na urna. Na primeira imagem enviada ao TSE, Bolsonaro está com um semblante sério, enquanto na nova foto ele aparece sorrindo.

O registro de candidatura à reeleição de Bolsonaro foi enviado ao TSE no último dia 10 — o prazo se encerrou no dia 15 de agosto. O candidato a vice na chapa é o general da reserva Walter Souza Braga Netto (PL), ex-ministro da Defesa.

O pedido de alteração de fotografia consta no processo de registro de candidatura de Bolsonaro e entrou no sistema do TSE nesta quarta-feira (17). No documento, os advogados do presidente afirmam que o requerimento também foi entregue fisicamente no último dia 15.

A Corte Eleitoral terá até o dia 12 de setembro para julgar definitivamente os pedidos de registro de candidatura e eventuais recursos. O primeiro turno das eleições 2022 está marcado para o dia 2 de outubro.

VÍDEOS: notícias sobre política

50 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com