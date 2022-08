Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Fantástico Anitta no VMA PANCs Rock in Rio Por Andréia Sadi

Apresentadora do Estúdio I, na Globonews, comentarista de política da CBN e escrevo sobre os bastidores da política no g1

Campanha de Bolsonaro lamenta 'gol contra' com ataque a mulheres no debate da Band Presidente seguia roteiro da campanha ao ligar Lula (PT) à corrupção, mas descontrole com Vera Magalhães complicou situação já nada favorável com o eleitorado feminino.

29/08/2022 11h26 Atualizado 29/08/2022

1 de 1 Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Felipe D´Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil) participam do primeiro debate entre candidatos a presidente da República nas Eleições de 2022 nos estúdios da Band em São Paulo na noite deste domingo (28), em parceria com a Folha de São Paulo, UOL e TV Cultura. — Foto: SUAMY BEYDOUN/ESTADÃO CONTEÚDO Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Felipe D´Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil) participam do primeiro debate entre candidatos a presidente da República nas Eleições de 2022 nos estúdios da Band em São Paulo na noite deste domingo (28), em parceria com a Folha de São Paulo, UOL e TV Cultura. — Foto: SUAMY BEYDOUN/ESTADÃO CONTEÚDO

Jair Bolsonaro ( PL ) foi forçado a ir ao debate entre os presidenciáveis , capitaneado pela TV Band, quando Lula ( PT ) confirmou sua presença. Se o atual presidente não fosse, avaliam ambos os lados, passaria a imagem de que «fugiu» ou que foi «covarde». Então, ele confirmou e foi à Band.

Só que, ao confirmar presença para debater com os demais candidatos à Presidência, Bolsonaro saiu do cercadinho em que fala com apoiadores – onde está acostumado a não ser confrontado, vai lá para pautar, pintar e bordar.

Desde o início do debate, Bolsonaro tinha uma única missão: colar o tema corrupção em Lula. O foco era conseguir recortes de frases de efeito para as redes sociais e TV – nesta segunda-feira (29), o QG da reeleição dispara trechos em que o presidente chama Lula de «ex-presidiário».

'Troca de golpes', embate 'áspero' e 'quente': veja a repercussão do debate na imprensa internacional

Bolsonaro seguia à risca o roteiro: escolheu corrupção como primeira pergunta direta para Lula – que não o confrontou. O QG bolsonarista comemorou.

Mas, no meio do caminho do roteiro, Bolsonaro frustrou o próprio QG. Em momento de descontrole, atacou a jornalista do jornal O Globo, Vera Magalhães. Os apoiadores tentaram minimizar nos bastidores, mas grupos que acompanhavam o debate foram categóricos: mulheres reprovaram o ataque .

A partir disso, aguardavam Bolsonaro achar uma brecha para retomar o controle do tema corrupção. Mas o estrago já estava feito: «gol contra» de Bolsonaro, avaliaram assessores, que «salvou» Lula no debate ao dar munição justamente no ponto fraco de Bolsonaro: o eleitorado feminino .

Na visão de alguns aliados, Bolsonaro fez mais por Lula do que o próprio Lula .

No QG bolsonarista, como a única meta no JN era que o presidente não se «descontrolasse» e «se levantasse no meio» para ir embora, se sentiram seguros para a fase 2: martelar o tema corrupção.

Mas Bolsonaro tinha outros planos e perdeu a linha com a pergunta de Vera. Depois disso, passou a citar Michelle Bolsonaro como trunfo quando confrontado sobre o tema mulheres.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com