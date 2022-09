Entornointeligente.com /

Campanha de Bolsonaro busca reduzir 'rejeição cristalizada'; comitê de Lula busca mais apoio Pesquisa Ipec divulgada nesta segunda mostrou Lula com 48% das intenções de voto, e Bolsonaro, com 31%. Pelo levantamento, rejeição ao petista está em 35%, e ao atual presidente, em 51%. Por Camila Bomfim, GloboNews — Brasília

27/09/2022 12h11 Atualizado 27/09/2022

1 de 1 O ex-presidente Lula (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL), que lideram as pesquisas de intenção de voto — Foto: Bruno Kelly/Reuters e Bruna Prado/AP O ex-presidente Lula (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL), que lideram as pesquisas de intenção de voto — Foto: Bruno Kelly/Reuters e Bruna Prado/AP

Em busca de mais votos nesta reta final do primeiro turno, as campanhas do ex-presidente Lula ( PT ) e do presidente Jair Bolsonaro ( PL ) passaram a mirar o que chamam de «soma de margens de voto».

Pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira (26) mostrou Lula em primeiro lugar, com 48% das intenções de voto , enquanto Bolsonaro apareceu com 31% . Pelo levantamento, Lula soma 52% dos votos válidos, o que, se confirmado, dará vitória a Lula já no primeiro turno.

No caso da campanha de Bolsonaro, a aposta é que o chamado «voto útil» se «pulverize» e isso aumente a margem de votos que Bolsonaro precisa para garantir o segundo turno. Com Ciro Gomes ( PDT ) em terceiro lugar nas pesquisas, parte dos apoiadores de Ciro têm defendido voto em Lula para que o petista vença já no primeiro turno, tese que tem sido criticada pelo candidato do PDT.

O grande entrave para Bolsonaro, avaliam integrantes da campanha, é a rejeição a Bolsonaro, já «cristalizada» na avaliação desses integrantes, que vem se mantendo em níveis que ameaçam a eleição de Bolsonaro.

Segundo a pesquisa, a rejeição a Bolsonaro ficou em 51%, enquanto a rejeição a Lula, em 33%.

À GloboNews , interlocutores de Bolsonaro disseram que, desde o último domingo, o presidente tem sido municiado de informações sobre esses «pontos de atenção», já que os analistas avaliam não só a pesquisa desta segunda-feira mas a linha cronológica.

E Bolsonaro tem também recebido as orientações sobre o que é estratégico, do ponto de vista eleitoral, a ser destacado por ele no debate da TV Globo desta quinta (29), entre elas, deflação, auxílio brasil e reduções no preço da gasolina.

Lula

Já a campanha de Lula busca o incentivo a presença dos eleitores no domingo, principalmente os das faixas de renda que costumam votar em Lula.

O foco é estimular o voto desse eleitor. Outra estratégia é puxar votos com apoios recentes , importantes e que simbolizam uma «frente ampla» contra Bolsonaro, como o apoio de Joaquim Barbosa, relator do mensalão , e do economista Andre Lara Rezende, um dos formuladores do plano real.

