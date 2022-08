Campana será baja por cuatro semanas como mínimo

Entornointeligente.com /

El delantero ecuatoriano Leonardo Campana estará fuera de las canchas de juego como mínimo un mes. Así lo informó su club, el Inter Miami.

Campana jugó su último partido con las ‘Garzas’ el 3 de agosto, cuando se enfrentó a San José Earthquakes . En aquel encuentro arrancó de titular y salió a los 22 minutos por molestias físicas.

El equipo estadounidense compartió su reporte médico , donde se indicó que el legionario sufrió un tirón en el cuádriceps izquierdo . Su recuperación será aproximadamente de cuatro a seis semanas .

En el mejor de los casos, Campana retornará al terreno de juego el 31 de agosto, para enfrentarse al Columbus Crew, sin embargo, existe la posibilidad que su regreso se alargue y sea el 13 de septiembre, justamente contra el mismo rival.

Mala racha Antes de su lesión, el exjugador de Barcelona SC llevaba cinco partidos sin conseguir un gol. Su última anotación fue en el empate ante Dallas FC el pasado 4 de julio.

Ante Orlando City, Philadelphia Union, Charlotte FC, Cincinnati y San José Earthquakes, disputó 284 minutos y no convirtió.

Pese a estar pasando por una racha negativa, Leonardo Campana es el máximo anotador del Inter Miami en la actual campaña. El ariete tiene nueve goles en 24 partidos. Ocho de esos tantos fueron por la MLS y el restante fue en la US Open Cup.

Cerca de los Play-Off Los dirigidos por el inglés Phil Neville están novenos en la tabla de posiciones de la Conferencia Este, con 30 unidades en 24 partidos. A falta de 10 partidos, la participación en los Play-Offs está en peligro.

De cada Conferencia clasifican los siete primeros puestos. Actualmente, Chicago Fire ocupa esa posición, con 30 puntos igualmente, pero tienen mejor gol de diferencia.

Entre Columbus Crew (33), Cincinnati (32), Chicago Fire (30), Orlando City (30), Inter Miami (30), New England (30), Charlotte FC (29) y Atlanta United (28), se disputan tres cupos para la siguiente ronda de la MLS.

