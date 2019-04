Campaña Salva tu vida’ del Minsa podría aplicarse en escuelas

Entornointeligente.com / Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cantidad de niños y adolescentes de entre 5 y 19 años de edad que presentan obesidad se ha multiplicado por 10 en el mundo en los últimos cuatro decenios. En Panamá, uno de cada 10 niños menores de 5 años y tres de cada 10 niños y adolescentes presentan exceso de peso, lo cual se duplica en la vida adulta. Estudios demuestran que el riesgo de llegar a ser obeso cuando los miembros de la familia presentan esta condición es de 27.5% para el varón y del 21.2% para la mujer, de acuerdo con un comunicado del Minsa. Cuanto más temprano inicia la obesidad, mayores y peores son las consecuencias para la salud, por lo que es muy importante prevenir el exceso de peso desde la etapa del embarazo, promover la importancia de lactancia materna, iniciar la alimentación saludable en la primera infancia. Los niños con sobrepeso y obesidad tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta, por tanto, existe mayor probabilidad a padecer Enfermedades No Transmisibles (ENT) como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas, así como varios tipos de cánceres, que no solo son causa de mortalidad prematura, sino también de morbilidad a largo plazo. Además, la obesidad infantil es un importante factor en la disminución de la calidad de vida, como también el riesgo de sufrir de problemas sociales como el bullying y hasta el aislamiento social. Es por ello que se recomienda que se involucre al Ministerio de Educación en todas las actividades de comer sano y hacer ejercicios y divulgarlas en todas las escuelas del país. “En muchos de los colegios se está cumpliendo la reglamentación, pero no es suficiente con esto hace falta también que los padres de familia contribuyan a hacer esta alimentación saludable con los niños y haciendo dietas saludables, evitar comer muchos alimentos con contenidos altos de azúcares, grasas y sal”, expresó el viceministro de Salud, Eric Ulloa. Según Ulloa, se ingiere mucha comida rápida, pero se debe apoyar a los niños a que participen de torneos de fútbol, béisbol, básquetbol o bolos, pues es importante que hagan ejercicios, aunque se deben cambiar esos hábitos que han estado arraigados en nuestra cultura. A través de esta campaña, agrega el comunicado del Minsa, este ministerio invita a los jóvenes a sumarse y llevar un estilo de vida saludable por lo que recomienda: • Comer alimentos de todos los grupos del Plato de la Alimentación. • Aumentar el consumo diario de frutas y vegetales. • Evitar sodas, te frío y bebidas azucaradas. • Usar pocas grasas, evitar alimentos fritos. • Una hora actividad física, todos los días. • Tomar agua durante todo el día y disfrútala. El Minsa exhorta a los diferentes sectores del país para que, en abril, se motiven a realizar diferentes actividades y que estas sean replicadas como una práctica diaria que ayude a evitar el aumento de la obesidad, por lo cual desde 2008 en Panamá se celebra el 4 de abril como el ‘Día Nacional de Prevención y combate a la obesidad’. MÁS INFORMACIÓN LINK ORIGINAL: Noticias24 vla

